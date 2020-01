Elodie – Non è la fine feat. Gemitaiz: audio e testo del nuovo singolo

Anno nuovo, singolo nuovo per la cantautrice romana Elodie, che il 9 gennaio 2020 ha rilasciato Non E’ La Fine, impreziosito dalla voce di Gemitaiz, illustre ospite di questo coinvolgente pezzo, che arriva dopo il successo di Margarita, hit estiva incista con Marracash, altro pezzo da 90 del rap italiano, con il quale è tra l’altro, anche scoppiato l’amore.

Il testo e l’audio della nuova gradevole canzone della Di Patrizi, che anticipa THIS IS ELODIE, terzo album in studio, il cui rilascio è fissato al 31 gennaio 2020, a poco più di tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica Tutta colpa mia.

Il 2019 è stato un anno in cui l’abbiamo sentita duettare con i The Kolors sulle note di Pensare Male, cantare la hit estiva di Burak Yeter, Friday Night e prender parte a Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto, singolo di Myss Keta che ha visto anche la collaborazione di La Pina, Priestess & Joan Thiele e partecipare a un paio di spot pubblicitari. Il 2020 sarà un anno veramente importante per la cantante capitolina, perché oltre all’attesissimo terzo disco in carriera, parteciperà anche al Festival di Sanremo con Andromeda (prodotta da Dardust e scritta da Mahmood, stessi autori di Nero Bali, hit dell’estate 2018 incisa con Michele Bravi e il rapper Gué Pequeno), sua seconda partecipazione alla kermesse, dopo quella del 2017 che l’ha vista esordire con “Tutta colpa mia”, ottenendo un dignitoso ottavo posto. C’è da aggiungere che il brano sanremese, non sarà racchiuso nella prima release dell’album, che dal 31 gennaio sarà disponibile esclusivamente sulle piattaforme digitali. Per la versione fisica, che includerà anche quella track, bisognerà attendere il 7 febbraio, giorno dal quale Andromeda verrà ovviamente aggiunta alla tracklist della versione digitale.

Tornando alla gradevole canzone in oggetto, scritta a quattro mani dai due artisti e prodotta da Jason Rooney, al secolo Giuseppe D’Albenzio, in essa si parla di una storia d’amore che sembra in forte crisi e per il suo bene, sarebbe quindi meglio troncare questa relazione divenuta ormai tossica. Come recita il titolo e il ritornello, non sarebbe di certo la fine ma al contrario, una sorta di rinascita. E’ insomma doveroso metterci un punto e ricominciare a vivere.

Ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

[Elod.]

Osservo la sequenza di parole-e

Uscire dalla tua bocca

Tu parli, sento solo la neve-e

Leggera e immobile sulla mia faccia

Seguo le tue mani che si agitano

Prova a fare lo stesso, ma no, eh no, io no

Non sono come te, no.

[Elod.]

Non sono più come vorrei

Prima avrei dato solo il meglio di me

Ma ti ho seguito negli angoli bui

Sperando di trovare il giusto spazio

[Elod.]

Per non svanire

Non è la fine

Non è la fine-e-eh

Non è la fine

Non è la fine

Non è la fine





[Elod.]

Fermo il tempo, un flashback

Vado oltre e non c’è

Che pioggia di pezzi di ghiaccio fra mille parole

Tutta questa neve fa sempre più rumore

Se non libero le mie ali dopo sarà la mia fine

[Elod.]

Non sono più come vorrei

Prima avrei dato solo il meglio di me

Ma ti ho seguito negli angoli bui

Sperando di trovare il giusto spazio

[Elod.]

Per non svanire

Non è la fine

Non è la fine-e-eh

Non è la fine

Non è la fine

Non è la fine

Ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

[Gemit.]

Ah

Non è la fine

Brucio le ali, tutte le mattine (uh)

Cado giù da duecento piani

Volo, faccio “tzzz” come le lattine

Ti ho seguita poi non sapevo come ripartire

Non esiste rosa senza spine

Faccio il cash senza le rapine (ssssh)

Non andavo bene a scuola

Stavo nel mio mondo, Cronenberg, Christopher Nolan

Mai toccata una pistola

Ho visto la fine dentro un paio di occhi viola





[Gemit.]

Questi forse pensano che scherzo (what?)

Che ho sanguinato per essere me stesso (yah)

La mia vita è l’unico compresso

Almeno è l’unico che ho promesso

[Elod.]

Non è la fine (oh)

Non è la fine

Non è la fine-e-eh (non è la fine)

Non è la fine, non è la fine, non è la fine

(Ah, ah-ah-ah-ah)

Non è la fine

(Ah, ah-ah-ah-ah)

Non è la fine-e-eh, eh-eh-eh

(Ah, ah-ah-ah-ah)

Non è la fine.

Ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah





