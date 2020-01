Giaime – Niente feat. Dark Pyrex: audio e testo del singolo

I rapper Giaime Mula, in arte Giaime, e il collega Pyrex della Dark Polo Gang, hanno unito le forze in Niente, singolo disponibile ovunque da giovedì 9 gennaio 2020 via Jive / Sony Music Entertainment.

Il testo e l’audio della contagiosa canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e ancora una volta prodotta dal milanese Andrea Moroni, meglio conosciuto come Andry The Hitmaker, uno dei producer più gettonati del momento.

Dopo i successi di Fiori feat. Lazza (luglio 2019), Mi Ami o No feat. Capo Plaza rilasciato a settembre e certificato Oro, di Mai feat. Lele Blade & Fred De Palma uscito l’8 novembre 2019 e del recentissimo Vodka, pubblicato 21 giorni fa, vale a dire il successivo 19 dicembre, singoli tutti prodotti da Andry, il rapper milanese classe 1995 non si ferma e rilascia quest’altro convincente brano, caratterizzato da interessanti sonorità e un incisivo ritornello che rimane sin da subito nella testa dell’ascoltatore. In questo pezzo, si parla di una storia d’amore non proprio in piena salute, che ha sicuramente visto giorni migliori.

Giaime – Niente testo

Oh Andry

Niente (niente)

Baby fai finta di niente (baby fai finta di niente)

Poi mi dici che non va (che non va)

Che non ti fidi per niente (che non ti fidi per niente)

Fino a che il vicino sente (fino a che il vicino sente)

Ti piacerà come sempre (ti piacerà come sempre)

Poi mi dici che non va

Che vuoi andartene da qua

Yeh, yeh, yeh





Parlo d’amore come un neo-melodico

Fumo cronico, sto aspettando che le passi il solito

Il mal di testa sembra che non passa

Fumo questa qua e poi la passo a te

Litighiamo poi va’ solitaria

Dico: “Basta, ti caccio di casa”

Tu mi calmi quando nessuno mi calma

E a volte faccio quello che si inca**a

Ho promesso che no, no, non sarei tornato

E tu ci credevi, anche se ero un bugiardo

Fra’, tornavo a piedi e non mi lamentavo

Era meglio ieri, tu mi dicevi sempre: “Niente”

[Pyrex & (Giaime)]

Niente (yah, yah, yah)

Baby fai finta di niente (baby fai finta di niente)

Poi mi dici che non va (dici che non va)

Che non ti fidi per niente (che non ti fidi per niente)

Fino a che il vicino sente (yeah, yeah, yeah)

Ti piacerà come sempre (sempre, sempre)

Poi mi dici che non va

Che vuoi andartene da qua

Yeh, yeh, yeh

[Pyrex]

Baby (ah)

Vieni da me e mi chiedi (wooh)

Se sei tra i miei pensieri (aah)

Se ti amo più di ieri (ah, ah)

Spesso non sono sincero (no)

Esprimi tre desideri (wooh)

Soldi, auto e gioielli (aah)

E lo so che mi disprezzi

Ti ho lasciata col cuore a pezzi (yeh, yeh, yeh)

[Pyrex]

Le notti, passa l’ansia finché non torno a casa

E le farfalle in pancia, con il tempo che non passa

Ho messo testa e cuore sui pesi della bilancia

Ma non provo più niente, no, e mi si legge in faccia (baby)





Niente (yeh, yeh, yeh)

Baby fai finta di niente (baby fai finta di niente)

Poi mi dici che non va (che non va)

Che non ti fidi per niente (che non ti fidi per niente)

[Pyrex]

Fino a che il vicino sente, eh (yeah, yeah, yeah)

Ti piacerà come sempre, ah (sempre, sempre)

Poi mi dici che non va

Che vuoi andartene da qua

Yeh, yeh, yeh





