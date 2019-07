Burak Yeter – Friday Night: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

In data 12 luglio 2019, il disc jockey e produttore discografico olandese ma turco d’adozione, Burak Yeter, ha reso disponibile il nuovo singolo Friday Night, con voce di Elodie (non accreditata). Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video diretto da Tapho.

Anche l’artista nato ad Amsterdam ha creato il suo brano per l’estate 2019, un’interessante canzone scritta e composta da Jean Frankfurter & John Möring, pubblicata via Time Records/Warner Music Italy.

In quest’occasione, Elodie canta la voglia di stare insieme alla persona che ama, che tuttavia vede, abbraccia e bacia solo il venerdì sera…

Burak Yeter Friday Night testo e traduzione

The work has been done

And the boss is gone

Baby, I’m on my way to you

Friday night

Il lavoro è stato fatto

E il capo se n’è andato

Baby, sto venendo da te

Venerdì sera

I missed your embrace

Seven lonely days

There are so many kisses due

Friday night

Mi è mancato il tuo abbraccio

Sette giorni di solitudine

Mi devi così tanti baci

Venerdì sera

The week has been long

But our love is strong

And tonight we will start a new

Friday night

La settimana è stata lunga

Ma il nostro amore è forte

E stasera daremo inizio a un nuovo

venerdì sera





The taste of the wine

Will be so divine

When I’m sharin’ my glass with you

Friday night

Il sapore del vino

Sarà così divino

Quando condividerò il mio bicchiere con te

venerdì sera

(Since Friday night)

I’ve been so lonely

(Tell me why)

You kiss me only

Only Friday night

(Da venerdì sera)

Mi sono sentita così sola

(Dimmi perché)

Mi baci solo

Solo il venerdì sera

The more I kiss you

Friday night

The more I miss you

Every night

My love’s too big for

Only Friday night

Più ti bacio

Il venerdì sera

Più mi manchi

Ogni sera

Il mio amore è troppo grande per

Solo venerdì sera

