Elodie feat. Marracash – Margarita: video ufficiale e testo della nuova canzone

Leggi il testo (autori: Marracash, Franco126, Carl Brave & Lorenzo Fragola) e ascolta e guarda il video di Margarita, nuovo singolo di Elodie, prodotto da Takagi & Ketra e rilasciato il giovedì 12 giugno 2019 via Island Records/Universal Music Italia.

In rotazione radiofonica nazionale da venerdì 13 giugno, questa orecchiabile e piacevole canzone, fonde la splendida voce della cantante romana (classificasi in seconda piazza al talent show Amici 15, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5), con il flow del rapper siciliano Fabio Bartolo Rizzo, aka Marracash.

Questo pezzo segna il ritorno della Di Patrizi, a pochi mesi dal fortunato featuring con i The Kolors sulle note di “Pensare Male”, a otto mesi da “Rambla” ft. Ghemon e ad oltre un anno dal successo di “Nero Bali” (ft. Gué Pequeno e Michele Bravi) certificato Platino, senza considerare .

Margarita è una canzone che miscela raggae e pop, ideale come colonna sonora di un’estate ormai alle porte. Il brano segna anche la primissima collaborazione tra questi due artisti. Nel coloratissimo video diretto da Attilio Cusani, vediamo una Di Patrizi veramente in splendida forma.

Margarita testo Elodie & Marracash

Download su: Amazon – iTunes

[Elodie]

Suona il telefono, sveglia alle 3

Siri, che giorno è?

Poi ti chiedo “ordiniamo che il frigo è già vuoto”

E fai strada per un DJ set

Io che non ho mai amato lunghe file per entrare

Non ti sembra così strano incrociarsi in un locale?

Perché tu

[El.]

Con quell’aria delicata

Con un fiore tra le dita

Bevi un altro Margarita-a

Poi mi dici che è finita

Che da quando sei tornato

Mangi solo granita

E in un fine settimana-a

Guarda come sei cambiato

[El.]

Ohoh-mhh-ohoh

Ma non eri fidanzato?

Ohoh-mhh-ohoh

Ma non eri fidanzato?

[El.]

Mi sveglio sudata incollata al parquet

Siri, dimmi perché?





[Marracash]

Marracash

Semmai ti dicessi no, sarei finto

Chi ci crede più alla monogamia?

Però solo sesso, un po’ come il comunismo

Una cosa che funziona in teoria

Siri, zoommami la foto del buco nero

Che non trovo più i due anni con la mia ex

Cambia aria perché, fra’, c’hai un’aria da scemo

Ora che hai scoperto che è venuta qui con me

Scoppierà, ringhia come un Dobermann

Mi augura la morte, ma moriva per me fino a una notte fa

La nostra storia è guerra come col Vietnam

Brucia, ma non crolla come Notre-Dame.

[El.]

Con quell’aria delicata

Con un fiore tra le dita

Bevi un altro Margarita

Poi mi dici che è finita

Che da quando sei tornato

Mangi solo granita

E in un fine settimana

Guarda come sei, sei.

[Insieme]

E se non sei te, io non rispondo al cell

E ti guardo mentre vai via… da me

[El.]

Cerco un altro te,

Ma non so dov’è

Se ti guardo mentre vai via… da me.

[El.]

Ehieh

Abbraccio il letto ehieh

prima abbracciavo te-ieh

E mi hai mandato in tilt

Da quando sono qui senza te

Ehieh

Abbraccio il letto ehieh

prima abbracciavo te-ieh

E mi hai mandato in tilt

Da quando sono qui senza te

[Marracash]

E se non sei te





[Elod.]

Con quell’aria delicata

[Marracash]

Io non rispondo al cell

[Elod.]

Con un fiore tra le dita

Bevi un altro Margarita

Poi mi dici che è finita

(e come un altro te)

Che da quando sei tornato

(ma non so dov’è)

Mangi solo granita

E in un fine settimana

Guarda come sei cambiato





