Myss Keta – Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto: video e testo della nuova versione

Dal 18 ottobre 2019 è disponibile Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto, singolo di Myss Keta con la collaborazione di La Pina (Radio Deejay), Elodie, Priestess e Joan Thiele. Questa è la terza versione della canzone, che arriva dopo l’originale con Keta solista, tratta dall’album del 2016 “L’Angelo Dall’Occhiale Da Sera: Col Cuore In Gola” e il remix con le tre cantanti, rilasciato a fine marzo 2019.

Il testo e l’audio e il video diretto da Simone Rovellini e girato presso il Photostudio 1619 (Milano). Rispetto al remix pubblicato a marzo, qui viene aggiunta nel finale una nuova strofa affidata a Roshelle e un differente ritornello conclusivo interpretato da Keta.

Al filmato han preso parte Greta Menchi, Paola Iezzi, Noemi, la youtuber Lilly Meraviglia, LA NIÑA, Victoria Cabello e tanti altri personaggi riportati nella descrizione della clip.

Il testo di Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto

[M¥SS KETA]

Oggi non c’è né

Sto con le mie amiche

Trovami, provaci

KETA non esiste

KETA non resiste

Vuole, desidera, brama, pretende

KETA non attende

KETA non intende

Decide, comanda, esige, domanda

KETA non capisce

KETA non tradisce

Onore, rispetto, pugnale nel petto

KETA ferisce

Io, Miuccia e Donatella

Piazza al Picchio, poi passa la gazzella

Noi profili alti

tu ci lavi i piatti

Io non scendo a patti

tu mi guardi e piangi (Ciao)

Stron*e con le Jordan

poi fritte in camporella

Ragazze come tante

con un passato in cella (ops)

Non farmi domande

ascolta le risposte

Facciamo uno shot

poi dritte a fare shopping (shopping)

[Sample: “Anishilabi” dei Batsumi]

[Elodie]

Siamo le ragazze di Porta Venezia (uoh)

Guidate dalla brama (uh), mosse dall’inerzia

Panta della tuta, piumino a vita alta

Occhi a cuoricino, pronte per la svolta (yah, yah, yah)

[Elodie, M¥SS KETA, Priestess & Joan Thiele]

Siamo le ragazze (SIAMO LE RAGAZZE)

Siamo le ragazze (somos las chicas)

Siamo le ragazze (siamo le ragazze)

Siamo le ragazze

Siamo le ragazze, ciao

[Priestess]

Visiera Dior (eh), mascara che cola, t-shirt Burlon (eh)

I tacchi, i diamanti come le stelle (eh)

Che sembra di stare a New York (eh)

Vuoi fare ape’? Domande scontate (eh)

Passami a prendere, andiamo in Centrale (eh)

La tipa del bar, sì (eh), ci avrà viste passare

Siamo le ragazze, guerriere Sailor (Sailor)

Tramonta il sole occhiali scuri, KETA col velo (velo)

Siamo ragazze, siamo donne, siamo il mistero (mistero)

E non ci dire cosa fare, noi non la faremo (no, no, no)





[Sample: “Anishilabi” dei Batsumi]

[Elodie]

Siamo le ragazze di Porta Venezia

Guidate dalla brama (uh), mosse dall’inerzia

Panta della tuta, piumino a vita alta

Occhi a cuoricino, pronte per la svolta

[Elodie, M¥SS KETA, Priestess & ??]

Siamo le ragazze (SIAMO LE RAGAZZE)

Siamo le ragazze (siamo le ragazze)

Siamo le ragazze (siamo le ragazze)

Siamo le ragazze, ciao

[Joan Thiele]

Somos las chicas (chicas)

La calle es mi casa

Mirame, mirame, soy la jungla, M¥SS

Mirame, mirame, soy la jungla quemada

Hey, chiquitica, la calle es mi casa

No tengo alma, dinero, no hay plata

Mirame, mirame, soy la jungla, M¥SS

Mirame, mirame, soy la jungla quemada

[Traduzione in italiano]

Siamo le ragazze (ragazze)

La strada è la mia casa

Guardami, guardami, sono la giungla, M¥SS

Guardami, guardami, sono la giungla bruciata

Ehi, piccolina, la strada è la mia casa

Non ho anima, denaro, non ho soldi

Guardami, guardami, sono la giungla, M¥SS

Guardami, guardami, sono la giungla bruciata





[Sample: “Anishilabi” dei Batsumi]

[Roshelle]

Non guardo mai in faccia a nessuno

fisso l’obiettivo, colpisco, lo affondo

Quello alto da subito mangio carogne [?] come fossero un condor

non esco moltissimo infatti ? M¥SS KETA my love non conosco

ma andiamo, ci siamo noi raga a brindare e a mangiare le false per pranzo

Maschi ? il caffè, ? te ne rubo tre

ma io in realtà mi ci voglio tuffare

con le ragazze in giro a fare male

[M¥SS KETA]

Siamo le ragazze di Porta Venezia

Guidate dalla fama

lanciate con violenza

regine della strada

mancanza di coscienza

Portaci rispetto

Io non ho pazienza





