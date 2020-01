Zibba – Jager: audio e testo del nuovo singolo dedicato a Milano

In Jager, singolo di Zibba rilasciato giovedì 9 gennaio 2020 via INRI, il cantautore omaggia Milano, anche se mettendo in evidenza alcuni lati non proprio positivi del capoluogo lombardo. Il testo e l’audio di questo pezzo, che segna l’inizio di una nuova serie di brani ricchi di sana malinconia, che raccontano luci e ombre dell’amore.

In questa interessante canzone pop soul, Sergio Vallarino, aka Zibba, parla dell’amicizia e della tanta voglia di non sentirsi soli in questa metropoli che in fondo, anche quando sembra dar tanto, lascia poco.

Nonostante sia in parte una dichiarazione d’affetto, qui l’artista descrive abitudini e inquietudini a Milano, città in cui la libertà può trasformarsi in solitudine.

Zibba – Jager testo

Download su: Amazon – iTunes

Vuoi gli abbracci

E non ti prendi niente

Passiamo dall’amico tuo

Che ha quello per dormire

Lo so che sei una stron*a

Ma intanto pagami una stanza

Ho la carta bloccata

E nessun soldo con me

Ci riduciamo come stracci

Prendi la frutta e una bottiglia

Che l’amicizia noi ce la inventiamo

Al brasiliano con un litro in mano





Lo so che non fai finta

Che pensi alla mia amica e alla sua fi*a

Ho la schiena spezzata

E nessun dubbio perché

Milano, la tua giacca verde

Le sigarette lasciate a metà

Con te ci guarderei le stelle

Ci guarderei le stelle

Ma senza neve, senza incidenti

Senza che vieni, te ne vai, poi torni

È meglio se rimani qua

Ho solo la mia libertà

Diventa quasi solo solitudine-e.

Quanto ti manchi

E non ti cerchi per niente

Voglio una tela, un coltello, uno Jäger come pennello

Lo so che lo fai apposta, mah

Che ci capiamo e basta

Ho finito le sigarette, la scheda l’hai te





Ti accompagno a prendere qualcosa senza scendere

E mi accompagni ad un concerto che non piace neanche a me

Milano, la tua giacca verde

Le sigarette fumate a metà

Con te ci guarderei le stelle

Ci guarderei le stelle

Ma senza neve, senza incidenti

Senza che vieni, te ne vai, poi torni

È meglio se rimani qua

Ho solo la mia libertà

Diventa quasi solo solitudine

Milano è un’abitudine-e

Piena d’inquietudine

Piani rialzati, non fumare dentro

Ma senza neve, senza incidenti

Senza che vieni, te ne vai, poi torni

È meglio se rimani qua

Ho solo la mia libertà

Diventa quasi solo solitudine-e.





Ascolta su: