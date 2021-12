Elettra Lamborghini, il mistero dietro la sua assenza a Sanremo

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2022, ex vincitrice di Amici esclusa dal festival: ecco di chi si tratta

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Amadeus si esprime sui Jalisse: “Niente contro di loro, meglio lavorare che lamentarsi”

La co-conduzione di Elettra

Per quanto riguarda i co-conduttori molti sono i nomi che si sono fatti negli ultimi tempi. Sebbene alcune indiscrezioni davano per certa la presenza di Alessia Marcuzzi, le ultime indiscrezioni dicono che sia lei così come Elisa Isoardi, non siano mai state prese in considerazione per ricoprire questo ruolo.

Tra gli altri nomi è stato fatto anche quello di Elettra Lamborghini. Per quanto riguarda lei, secondo alcune fonti la proposta sarebbe stata rifiutata dalla diretta interessata mentre secondo altri anche lei, come le precedenti, non è mai stata presa in considerazione.

Al momento, non si sa qual è la verità su questa questione, né se tutte le voci circolate sono vere o false. Ma ben presto sapremo chi affiancherà Amadeus nella conduzione visto che manca poco più di un mese all’evento.

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Amadeus e la mossa a sorpresa per tutte le serate: pronto un ospite fisso

LEGGI ANCHE –> Festival di Sanremo 2022, ecco chi sono i favoriti per la vittoria