Sanremo 2022, ex vincitrice di Amici esclusa dal festival: ecco di chi si tratta

A Sanremo 2022 tra gli esclusi c’è una ex vincitrice di Amici. Ecco di chi si tratta.

Tra poco più di un mese, avrà inizio il 72° Festival di Sanremo, che sarà condotto per la terza volta da Amadeus che ricopre anche stavolta il ruolo di direttore artistico.

Lo scorso 4 dicembre, il conduttore ha annunciato i cantanti in gara che parteciperanno alla kermesse a cui si sono aggiunti i primi tre classificati della gara di Sanremo Giovani, andata in onda il 15 dicembre.

Sanremo 2022: l’ex vincitrice di Amici esclusa

I cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston per contendersi la vittoria, sono i seguenti con i rispettivi brani:

Achille Lauro (con Harlem Gospel Choir) – Domenica

AKA 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Molti sono i cantanti che sono stati esclusi dalla selezione. Amadeus ha affermato che i brani ricevuti quest’anno sono stati molti di più rispetto quelli dello scorso anno, dato anche dal successo ottenuto dai Maneskin in ambito internazionale.

Tra gli artisti che hanno inviato un brano al direttore artistico ma non sono stati scelti per partecipare alla competizione canora c’è anche una ex vincitrice di Amici.

Stiamo parlando di Giulia Ottonello, che ha trionfato nella seconda edizione del talent.

La delusione di Giulia

La cantante, aveva presentato due brani ma nessuno dei due è rientrato nella rosa delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo.

La donna, classe 1984, dopo la vittoria di Amici è diventata un’importante attrice teatrale e ha prestato la sua voce per la colonna sonora del film Come D’Incanto doppiando la versione italiana della voce della principessa Giselle nel cantato.

Come dichiara sui suoi social, Giulia Ottonello, ha affermato di essersi allontanata dai suoi profili oltre che per un guasto al pc anche per via della delusione avuta nel non essere stata scelta nuovamente, come accaduto in anni precedenti.

Nonostante ciò, la cantante ha affermato che i due brani presentati verranno pubblicati ugualmente.