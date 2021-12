Sanremo, Amadeus e la mossa a sorpresa per tutte le serate: pronto un ospite fisso

By

Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo ha in mente una sorpresa per l’ospite canoro di tutte le serate.

Il prossimo Festival di Sanremo 2022 è quasi alle porte, tra meno di due mesi, la kermesse canora più importante d’Italia avrà il via.

Il vincitore della gara canora, oltre a vincere il Festival, avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino presso il PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio 2022.

Sanremo 2022: la sorpresa di Amadeus

I cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo con il rispettivo brano sono:

Achille Lauro (con Harlem Gospel Choir) – Domenica

AKA 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Il nome che potrebbe salire sul palco del Teatro Ariston

Al momento non si sa chi affiancherà il conduttore e direttore artistico nella conduzione. Sebbene Amadeus si è avvalso nei due anni precedenti della compagnia del suo amico Fiorello e di varie donne del mondo dello spettacolo e non che si sono avvicendate nelle varie serate sul palco del Teatro Ariston, quest’anno non si sa ancora chi sarà al suo fianco.

In questi periodi molti sono i nomi che sono apparsi per ricoprire questo ruolo, da Gerry Scotti ad Alessia Marcuzzi, fino a Can Yaman e infine Tommaso Paradiso.

Ma negli ultimi giorni, molte voci vogliono come ospite fisso Marco Mengoni. Il ragazzo andrebbe a ricoprire il ruolo che nel 2020 è stato di Tiziano Ferro e nel 2021 di Achille Lauro.

Ad avvalorare questa tesi è stata anche la presenza del cantante all’interno dello speciale di I soliti ignoti dedicata al Telethon dove Mengoni ha partecipato insieme agli altri ospiti della puntata.

Al momento non c’è stata nessuna conferma o smentita da parte di entrambi ma in molti, anche giornalisti, hanno pensato che sia proprio il cantante trentatreenne a ricoprire il ruolo in questione.

Molti fan della kermesse si sono subito fomentati dichiarando approvazione qualora le voci si rivelassero vere.

