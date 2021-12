Sanremo, Amadeus si esprime sui Jalisse: “Niente contro di loro, meglio lavorare che lamentarsi”

Amadeus si è espresso riguardo le polemiche dei Jalisse sull’esclusione del loro brano al Festival di Sanremo 2022. Ecco cosa ha detto il conduttore.

Lo scorso 4 dicembre, durante il TG1 delle 20, il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, ha rivelato il nome dei 22 big che andranno a far parte dei cantanti che parteciperanno alla kermesse.

I nomi degli artisti sono (in ordine alfabetico): Achille Lauro, AKA 7ven, Ana Mena, D’Argen D’amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob con Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood con Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Sangiovanni.

A loro andranno ad aggiungersi i primi tre classificati della categoria Giovani che si sfideranno il 15 dicembre all’interno della trasmissione Sanremo Giovani.

Amadeus dice la sua sui Jalisse

Molti sono i cantanti che sono stati esclusi dalla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, tra questi ci sono i The Kolors, Tecla con Alfa, Francesco Monte, Patty Pravo, Pierdavide Carone, Margherita Vicario, Povia, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Ron, Leo Gassman, Le Deva, Gaudiano, Il Tre e tanti altri.

Se Francesco Monte si è espresso contrario alla partecipazione dei big di Ana Mena, in quanto secondo lui essendo non italiana la sua presenza va contro il regolamento, (che invece non vieta a nessun artista straniero di partecipare come già accaduto negli anni precedenti come per citarne alcuni Lara Fabian e Lola Ponce che ha addirittura vinto la kermesse nel 2008), e Stash dei The Kolors ha unfollowato Amadeus da tutti i social, diversa è stata la reazione dei Jalisse.

La band, esclusa per la venticinquesima volta, ha espresso alcune parole dure nei confronti della kermesse, facendo alludere ad un boicottaggio nei loro confronti.

Le parole dalla conferenza stampa di Sanremo Giovani

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, Amadeus ha voluto dire la sua sull’argomento.

Io valuto la canzone e non ritenevo la loro adatta al mio Festival. Niente contro i Jalisse, così come niente contro gli altri 320 esclusi. Credo che la cosa più importante sia quella di lavorare e non di lamentarsi perché la lamentela non rende mai merito alla storia di un cantante. – ha dichiarato il conduttore – Mi hanno sempre insegnato di lavorare sodo e a non pensare che ci sia sempre un complotto contro qualcuno. Lavora e magari le cose possono migliorare. Solo così magari in futuro ci sarà occasione per loro.

Al momento non c’è stata ancora nessuna risposta da parte dei Jalisse riguardo le parole di Amadeus.

