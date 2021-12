Tiziano Ferro continua la sua tradizione natalizia: la versione di Musica Leggerissima di quest’anno

By

Tiziano Ferro come ogni natale ha dato gli auguri ai suoi fan con un’interpretazione personale di Musica Leggerissima. Ecco il video.

Tiziano Ferro nato a Latina nel 1980, è un cantante molto amato in Italia e all’estero. La sua nel tempo si è diffusa anche fuori al nostro paese rendendolo uno dei cantautori italiani più famosi anche all’estero.

Muove i suoi primi passi nel mondo della musica sin da bambino. Ad undici anni gli viene regalata la sua prima tastiera con cui comincia ad incidere con un semplice registratore alcuni componimenti musicali dai testi semplicissimi, due di questi sono stati inseriti come tracce fantasma all’interno del nel suo terzo album Nessuno è solo del 2006.

Tiziano Ferro: Gli auguri di Natale ai fan

Durante il periodo scolastico è vittima di del bullismo e diventa bulimico. Negli anni ha alcuni problemi con il peso che aumenta. Per sfuggire alle derisioni e ai suoi problemi alimentari, si rifugia nella musica che riesce a tranquillizzarlo.

Inizialmente prende lezioni di chitarra classica, canto e pianoforte e all’età di 14 anni prova l’esperienza in sala doppiaggio, prestando la voce al personaggio di Jan nella prima stagione dell’anime Il mio amico Patrasche.

Nel 1997 cerca di entrare a far parte delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Quando ritornerai venendo scartato alla prima selezione.

L’anno seguente nel 1998, arriva tra i dodici finalisti, con lo stesso brano, ma non riesce a classificarci tra i primi che hanno la possibilità di gareggiare sul Teatro Ariston.

Dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive come concorrente, il cantautore si piazza ai primi posti delle classifiche radiofoniche europee con il brano Xdono.

Da quel momento la carriera di Tiziano Ferro cresce anni dopo anni grazia anche a numerosi premi nazionali e internazionali ottenuti nel tempo.

Nel 2004 riprova l’esperienza di prestare la voce ad un personaggio animato, doppiando il personaggio del pesciolino Oscar protagonista del film di animazione della Dreamworks Shark Tale.

Musica Leggerissima: la versione personale di Tiziano Ferro

Nel 2010 scrive e pubblica il libro autobiografico Trent’anni e una chiacchierata con papà, in cui dichiara pubblicamente la sua omosessualità.

A questo segue nel 2012 la sua seconda opera letteraria intitolata L’amore è una cosa semplice come il suo omonimo album.

Nel 2019 a Los Angeles convola a nozze con Victor Allen. Gli sposi replicano il matrimonio anche a Sabaudia nella villa del cantante.

Come ogni Natale, Tiziano Ferro sui suoi social ha pubblicato gli auguri per i suoi fan. Quest’anno per farlo ha voluto reinterpretare uno dei brani più venduti del 2021 cioè Musica Leggerissima del duo Colapesce Dimartino.

Il brano, classificatosi quarto al Festival di Sanremo 2021 e certificato cinque volte platino, è stato esportato in Spagna dalla cantante Ana Mena che ne ha fatta una versione in spagnolo dal titolo Musica Ligera pubblicata il 25 novembre dello stesso anno che ha avuto un discreto successo.