Draymer – Come me feat. Ethos: leggi il testo della canzone

Rilasciato il 1 settembre 2020 in maniera indipendente, Come Me è un contagioso singolo degli emergenti e giovanissimi Draymer ed Ethos: ascolta e leggi il testo di questo bel brano.

Scritta da Gabriele Silvestri, che immagino sia il vero nome di uno di questi due ragazzi, la coinvolgente e dolce canzone sta letteralmente facendo impazzire numerosissimi ascoltatori, che stanno riservando non poche parole d’apprezzamento ai due giovani artisti.

Come me, Draymer – Testo

Tu non hai uno sguardo, baby, hai una pistola

Non provo emozioni, sarà per la droga

La chiudo e mi chiedo se sarà per sempre

Oppure come queste, scende dopo un’ora

Io vorrei scappare un po’ da tutto quanto

Ma mi sentirei al sicuro solo con te affianco

Ho sempre allontanato chi mi vuole bene

Io non sono ciò che vedi, dentro sono un altro

Non sai quel che ho fatto, no, non mi conosci

Mi fa strano quando pensi di esser come me

Non é bello quando torno da solo in quei posti

Perché mi ricordo quando ci andavo con te

Mi ricordo quando stavamo da soli insieme

E non era solo sesso, ora sono pensieri

Io non so cos’eravamo ma stavamo bene

Che l’amore é molto più di tutto ciò che vedi, yeh, yeh





Tu sei come me, come me

Che cerchi amore in questo mondo spento

Resto da solo e taccio fra persone di ghiaccio

Si, ora dammi un abbraccio, tu sei come me

Tu sei come me, come me

Pezzi di cuore volan via col vento

Si, l’amore è una guerra, ma lo sai che non scappo

Tu lo sai che non scappo

E tutto scivola via

Tutto si perde nel nulla

Ma tu sei la mia poesia

Ciò che mi tiene vivo in mezzo alla giungla

E fumiamo un’altra volta

Lo facciamo un’altra volta

Infine la tua voce mi culla, yeh

Tu sei come me, come me

Che oltre a te non ho nulla

Resto da solo e taccio fra persone di ghiaccio

Si, ora dammi un abbraccio, tu sei come me

Si, tu sei come me, resta per sempre

Tu mi dai calore a dicembre

Sai che non sono freddo solo con chi non mente

Perché spesso fa male fidarsi della gente

E facciamolo adesso perché un domani non c’è

Toglimi la maglietta, mi vesto di te

Tu con me hai fatto colpo, la Casa de Papel

Perché sei come chi piange ma non solo per sé





E mentre questo mondo scivola via

Tendimi la tua mano e troverai la mia

E fumiamo per strada sotto le stelle

Si, perché in questo mondo per noi non c’è una via

Non c’è via quindi lasciami solo o sparami adesso

Si, ora gridami addosso come in un ultimo amplesso

Che l’amore fa male quando non è solo sesso

E siamo sconosciuti ma so a memoria ogni tuo gesto (ogni tuo gesto)

Mai stato il tipo da storia

Non cambio per una tro*a voglio restare me stesso

Questi che fanno le storie, cercano affetto per noia

Sono solo polvere nell’universo

No, non credo più a quelle lacrime adesso

Che piango sangue e guardo soltanto in avanti

Ma non scordo quegli attimi, quando aumentano i battiti

Tu non sei come gli altri, tu sei come me, yeh

Tu sei come me, come me

Che cerchi amore in questo mondo spento

Resto da solo e taccio fra persone di ghiaccio

Si, ora dammi un abbraccio tu sei come me

Tu sei come me, come me

Pezzi di cuore volan via col vento

Si, l’amore è una guerra, ma lo sai che non scappo

Tu lo sai che non scappo

E tutto scivola via

Tutto si perde nel nulla ma tu sei la mia poesia

Ciò che mi tiene vivo in mezzo alla giungla

E fumiamo nell’ombra

Lo facciamo un’altra volta

E infine la tua voce mi culla, yeh

Tu sei come me, come me

Che oltre a te non ho nulla

Resto da solo e taccio fra persone di ghiaccio

Si, ora dammi un abbraccio, tu sei come me