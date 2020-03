Doja Cat – Like That feat. Gucci Mane: audio, testo e traduzione

Like That, traccia numero sei racchiusa in Hot Pink, secondo album di Doja Cat, è la prima collaborazione con il rapper di Atlanta, Gucci Mane. Nella canzone, i due artisti dicono come vogliono che i loro partner agiscano con loro.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo brano, scritto insieme a Theron Thomas, Yeti Beats, Lydia Asrat & Dr. Luke, con produzione di quest’ultimo e Mike Crook.

Ricordo che dal secondo disco della rapper e cantante statunitense classe 1995, pubblicato il 7 novembre 2019, sono stati estratti “Juicy”, “Bottom Bitch”, “Rules”, “Cyber Sex” e “Say So“. La canzone in oggetto non è un singolo, anche se potrebbe tranquillamente diventarlo vista la viralità.

Doja Cat Like That testo

[Intro: Doja Cat & Gucci Mane]

Cállate, Mike Crook

Burr, burr

Gucci (Don’t stop)

Doja, Gato

Yeah (Don’t stop)

[Chorus: Doja Cat]

Tha-tha-tha-tha-tha-that’s my shit, that’s my wave

Do it like that and I’ll repay it

Don’t be scared, I ain’t afraid

Just like that, come my way

That’s my shit, that’s my wave

Do it like that and I’ll repay it

Don’t be scared, I ain’t afraid

Just like that, come my way (Yeah)

[Verse 1: Doja Cat]

I said, “Do that, do that, baby, all night long”

And I’ma turn off all my phones

You know I hate it when I’m left on read

But he make it all up in the bed

And he take me out, dinin’ on nothin’ but the best

He got Off-White on right, damn, he can dress

Makin’ plans from the East, makin’ bands in the West

Rockstar, Black Beatle type, bands on his bread

And baby, I want it, and I’ll just be honest

‘Cause I just can’t front when I look at you

Just keep it one hundred, when I throw these hundreds

I hope that your ass gon’ know what to do

[Chorus: Doja Cat & (Gucci Mane)]

Tha-tha-tha-tha-tha-that’s my shit, that’s my wave

Do it like that and I’ll repay it

Don’t be scared, I ain’t afraid

Just like that, come my way

That’s my shit, that’s my wave

Do it like that and I’ll repay it (Huh?)

Don’t be scared, I ain’t afraid (Wop)

Just like that, come my way

[Verse 2: Gucci Mane]

Gucci El Dorado, we in Rome, I’m a model (Rome)

Gucci Mane and Doja Cat, call me El Gato (Gato)

I’m the big boss and I got big bread (Yeah)

I’m gettin’ big-headed and I like good head (Shh)

I’m not cheap, baby, and I’m sure not selfish (No)

Shakin’ like Elvis, damn near broke my pelvis (Sheesh)

Jumpin’ off the top rope, got ’em tag teamin’ (Tag)

Putting on a show, I got the whole crowd screamin’

Bougie with the bread, I’ll knock a top-notch freak (Freak)

Act like I’m a treat when a dog see me (Rr)

Like a thief in the night, just like she stole my green

Got me walkin’ off the scene like a hole in my jeans (Damn, Gucci)

[Chorus: Doja Cat & (Gucci Mane)]

Tha-tha-tha-tha-tha-tha-that’s my shit, that’s my wave (Yeah)

Do it like that and I’ll repay it (Huh?)

Don’t be scared, I ain’t afraid (Huh?)

Just like that, come my way (Burr)

That’s my shit, that’s my wave

Do it like that and I’ll repay it

Don’t be scared, I ain’t afraid

Just like that, come my way





[Outro: Doja Cat]

Said I like it

I like it

I like it

I like it like that

Said I like it

I like it (Ooh)

I like it

I like it like that

Tha-tha-tha-tha-tha-that’s my shit





Like That Doja Cat Traduzione

[Introd.]

Stai zitto, Mike Crook [Nota: questo è il tag del produttore Mike Crook]

Burr, burr

Gucci (Non fermarti)

Doja, Gato

Sì (non fermarti)

[Rit.]

Que-que-que-que-que-questa è la mia musica, questa è la mia onda

Fallo in quel modo e lo ripagherò

Non aver paura, io non ho paura

Proprio così, vieni da me

Questa è la mia musica, questa è la mia onda

Fallo in quel modo e lo ripagherò

Non aver paura, io non ho paura

Proprio così, vieni da me (Sì)





[Str. 1]

Ho detto: “Fallo, fallo, tesoro, tutta la notte”

E spengo tutti i miei telefoni

Sai che detesto quando leggi i messaggi ma non rispondi

Ma ti fai perdonare a letto

E mi porta fuori a mangiare nei migliori ristoranti

E messo bene, dannazione, sa vestirsi

Fa progetti da est, fa soldi a ovest

Rockstar, tipo Black Beatle, soldi sul suo pane [Nota: qui Doja cita la hit Black Beatles di Rae Sremmurd (2016)]

E tesoro, lo voglio, e sarò sincera

Perché non riesco farlo quando ti guardo

Vai a cento, quando lancio questi centoni

Spero che il tuo cu*o sappia cosa fare

[Rit.]

Que-que-que-que-que-questa è la mia musica, questa è la mia onda

Fallo in quel modo e lo ripagherò

Non aver paura, io non ho paura

Proprio così, vieni da me

Questa è la mia musica, questa è la mia onda

Fallo in quel modo e lo ripagherò (Huh?)

Non aver paura, io non ho paura (Wop)

Proprio così, vieni da me

[Str. 2]

Gucci El Dorado, noi a Roma, sono un modello (Roma)

Gucci Mane e Doja Cat, chiamami Il Gatto (Gatto) [Nota: “El gato” significa “gatto” in spagnolo e utilizza questo termine sia per fare riferimento Doja (Cat), sia al suo album “El Gato: The Human Glacier”, rilasciato il 22 dicembre 2017 e alla canzone “El Gato’s Revenge” contenuta in quel disco.]

Sono il grande capo e ho tanti soldi (Sì)

Sto diventando arrogante e mi piace godere (Shh)

Non sono tirchio, piccola, e di sicuro non sono egoista (No)

Mi muovo come Elvis, molto vicino a rompermi l’osso sacro (Sheesh) [Nota: qui il rapper potrebbe fare riferimento a “Shake, Rattle and Roll” di Elvis Presley (1954)]

Saltando dal ring, li ho presi in coppia (Tag)

Ho dato spettacolo, ho fatto urlare tutta la folla

Bougie con i soldi, farò a pezzi un eccellente mostro (mostro )

Mi comporto come se fossi una delizia quando un cane mi vede (Rr)

Come un ladro nella notte, proprio come lei mi ha rubato i soldi

Mi ha fatto uscire di scena come un buco nei miei jeans (Dannazione, Gucci)

[Rit.]

Que-que-que-que-que-que-questa è la mia musica, questa è la mia onda (Sì)

Fallo in quel modo e lo ripagherò (eh?)

Non aver paura, io non ho paura (eh?)

Proprio così, vieni da me (Burr)

Questa è la mia musica, questa è la mia onda

Fallo in quel modo e lo ripagherò (Huh?)

Non aver paura, io non ho paura (Wop)

Proprio così, vieni da me

[Outro]

Ho detto che mi piace

Mi piace

Mi piace

Mi piace così

Ho detto che mi piace

Mi piace (ooh)

Mi piace

Mi piace così

Que-que-que-que-que-questa è la mia musica

