DJ Snake – Carte Blanche è il nuovo album: titoli e audio delle canzoni

Dal 25 luglio 2019, è disponibile negli store digitali e nelle piattaforme streaming, il secondo album in studio del dj e produttore francese DJ Snake battezzato Carte Blanche, che arriva a poco meno di tre anni dal disco d’esordio Encore (agosto 2016). Il CD è invece negli scaffali dei negozi dal giorno successivo. I titoli delle canzoni.

Nell’interessante progetto sono presenti un totale di 18 tracce, tra le quali i singoli “Magenta Riddim”, “Taki Taki” (hit doppio Platino con Selena Gomez, Ozuna e Cardi B), “Try Me” (ft. Plastic Toy), “SouthSide” (con Eptic), “Enzo” (con Sheck Wes feat. Offset, 21 Savage e Gucci Mane) e “Loco Contigo” (con J Balvin e Tyga), quest’ultimo in radio da qualche giorno.

Parigino di genitori algerini, il 33enne William Sami Étienne Grigahcine, aka Dj Snake, è un vero fuoriclasse che in carriera ha sfornato molte hit, ma che ha anche co-prodotto album di successo come “Born This Way” e “Artpop” di Lady Gaga, ha collaborato con artisti del calibro di Justin Bieber nella hit planetaria “Let Me Love You” (solo in Italia, sei volte platino), Kanye West, con i Major Lazer in “Lean On” (ft. Mø) e molti altri.

Ora ci propone questo lavoro composto da 18 inediti, dodici dei quali fino ad oggi, erano ancora tutti da scoprire. Appena dopo la copertina, i link allo streaming.





Carte Blanche tracklist (DJ Snake album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – IBS.

Audio: su Youtube – su Spotify

Butterfly Effect 3:24 Quiet Storm [feat. Zomboy] 3:45 When The Lights Go Down 3:51 Recognize [feat. Majid Jordan] 3:34 No More [feat. ZHU] 2:46 Made In France [feat. Tchami & Malaa & Mercer] 4:11 Enzo [feat. Offset & 21 Savage & Gucci Mane] – DJ Snake & Sheck Wes 4:08 Smile [feat. Bryson Tiller] 3:18 Try Me [feat. Plastic Toy] 3:18 Loco Contigo – DJ Snake & J. Balvin & Tyga 3:05 Taki Taki [Explicit] [feat. Selena Gomez & Ozuna & Cardi B] 3:32 Fuego [feat. Tainy] – DJ Snake & Sean Paul & Anitta 3:15 Magenta Riddim 3:14 Frequency 75 4:26 SouthSide – DJ Snake & Eptic 4:12 No Option [feat. Burna Boy] 3:05 Paris [feat. GASHI] 3:45