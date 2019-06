DJ Snake, Tyga & J. Balvin – Loco Contigo: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile dal 14 giugno 2019, Loco Contigo è il nuovo scoppiettante singolo di DJ Snake, con la collaborazione di J Balvin e il rapper statunitense Tyga. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video della nuova canzone, scritta da Snake e gli interpreti con la collaborazione di Justin Quiles.

Niente male la nuova produzione di William Grigahcine, aka Dj Snake, che vede protagonista il cantautore colombiano, che canta l’invaghimento nei confronti di una ragazza, che vorrebbe portarsi a letto. E il rapper? Beh, naturalmente ha le stesse intenzioni: in una strofa scritta di suo pugno, cerca di sedurla promettendole costosi orologi.

Nel video ufficiale ambientato in quello che sembra un deserto, vediamo Balvin e Snake a bordo di un’automobile sportiva di color rosa, in compagnia di due donzelle con un strano travestimento e lunghissimi capelli rigorosamente rosa, che coprono il loro viso. Nel filmato vedremo successivamente altri personaggi travestiti in maniera a dir poco bizzarra.

Loco Contigo testo DJ Snake J. Balvin Tyga

[J Balvin]

Tú me tienes loco, loco contigo

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (No te olvido)

Tú me tienes loco, loco contigo (Come on)

Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo (Okay, okay)

[J. B.]

Ma-Ma-Mami, tú eres una champion

Ram pa-pa pam-pam con un booty fuera de hogar (¡Pra!)

Una cintura chiquita, mata la cancha

Tú estás fuera de lo normal (Eh)

Tú lo bate’ como la avena de abuela

Hay muchas mujeres pero tú ganas por pela

Enseñando mucho, y todo por fuera

Tu diseñador no quiso gastar en la tela

[J. B.]

Oh mama, tú eres la fama

Estás conmigo y te vas mañana

Cuando lo mueves todo me sanas

Eres mi antídoto cuando tengo ganas

Oh mama, tú eres la fama

Estás conmigo y te vas mañana

Cuando lo mueves todo me sana’

Eres mi antídoto cuando tengo ganas

[J. B.]

Tú me tienes loco, loco contigo

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (No te olvido)

Tú me tienes loco, loco contigo (Come on)

Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo

[Tyga]

Ha

Oh I make it hot (Hot), your body on top (Top)

Kiss me up (Up), wanna lip lock (Lock)

Party won’t stop (Stop), and it’s four o’clock (Clock)

Iced out watch (Ice), I can get you one, yeah

Tell your best friend, she get one too (She get one too)

Girls wanna have fun, I’m who they run to

Move, move your body know you want to

One, two, baby I want you (Ooh)

Cute face, little waist (Yeah), move to the bass (Bass)

That ass need a seat (seat), you could sit on me (Ah)

That’s my old girl, yeah, she a antique

You got that new body (Yeah), you a art piece (Ah)

You like salsa (Yeah), I’m saucy (Drip)

Caliente, muy caliente (Caliente, Caliente, Caliente, hey, Caliente)

Caliente, muy caliente

[J. B.]

Tú me tienes loco, loco contigo

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (No te olvido)

Tú me tienes loco, loco contigo (Come on)

Yo trato y trato, pero bebe, aquí yo sigo





[J. B.]

Tú pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras (Yeah, yeah, yeah)

Que yo lo hago a tu manera, tu manera, tu manera

Dale mueve la cadera como lo hacia Selena

Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadera

[J. B.]

DJ Snake

J Balvin, man

Latino Gang

Tyga





DJ Snake J Balvin Loco Contigo traduzione

[J Balvin]

Mi hai fatto impazzire, pazzo di te

Ci provo e riprovo ma piccola, non ti dimentico (non ti dimentico)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Forza)

Ho provato tanto, ma piccola, sono ancora qui (okay, okay)

[J. B.]

Belle-belle-bellezza, tu sei una campionessa

Rum-pum-pum-pum-pum con un sedere fuori casa (Pra!)

Un piccolo girovita, uccidi la pista

Tu sei fuori dal normale (Eh)

Lo agiti come l’avena della nonna

Ci sono molte donne ma tu le batti tutte

Facendo vedere molto e tutto in bella vista

Il tuo designer è stato tirchio con il tessuto

[J. B.]

Oh tesoro, tu sei la gloria

Stai con me e te ne vai domani

Quando lo muovi mi guarisce tutto

Sei il mio antidoto quando mi va

Oh tesoro, tu sei la gloria

Stai con me e te ne vai domani

Quando lo muovi mi guarisce tutto

Sei il mio antidoto quando mi va

[J. B.]

Mi hai fatto impazzire, pazzo di te

Ci provo e riprovo ma piccola, non ti dimentico (non ti dimentico)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Forza)

Ho provato tanto, ma piccola, sono ancora qui





[Tyga] si deve fare

Ah

Oh lo rendo hot (hot), il tuo corpo al top (al top)

Baciami, voglio un lungo bacio

La festa non si fermerà (fermerà), e sono le quattro in punto (in punto)

Orologio con diamanti (diamanti), te ne posso fare avere uno, sì

Dì alla tua migliore amica, che anche lei può averne uno (anche lei può averne uno)

Le ragazze vogliono divertirsi, io sono quello da cui corrono

Muovi, muovi il tuo corpo, so che vuoi

Uno, due, tesoro, ti voglio (Ooh)

Bel faccino, vita sottile (Sì), passi alle parti basse (Basse)

Quel cu*o ha bisogno sedersi (sedersi), potresti sederti su di me (Ah)

Quella è la mia vecchia ragazza, sì, è una all’antica

Hai quel nuovo corpo (Sì), sei un’opera d’arte (Ah)

Ti piace la salsa (Sì), io sono sfacciato (sudo)

Caliente, molto caliente (Caliente, Caliente, Caliente, hey, Caliente)

Caliente, molto caliente

[J. B.]

Mi hai fatto impazzire, pazzo di te

Ci provo e riprovo ma piccola, non ti dimentico (non ti dimentico)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Forza)

Ho provato tanto, ma piccola, sono ancora qui

[J. B.]

Chiedi tutto ciò che vuoi, tutto quello che vuoi, che quello che vuoi (si, si, si)

Che faccio quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi

Dai muovi i fianchi come fa Selena

Non hai limiti, andiamo, vacci dentro coi fianchi

[J. B.]

DJ Snake

J Balvin, amico

Gang Latino

Tyga

