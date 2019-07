TINI – Suéltate El Pelo: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Suéltate El Pelo è un singolo di Martina Stoessel, in arte Tini, disponibile ovunque dal 26 luglio 2019 via Hollywood Records. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale.

Come 22, anche questa canzone, scritta con la collaborazione di Andrés Torres e Mauricio Rengifo, che hanno anche curato la produzione, sarà inclusa nel futuro terzo album in studio della cantante e attrice argentina, che al momento non ha né un titolo, né una release date.

Si tratta di un orecchiabile brano, che combina il Pop al ritmo reggaeton e alcuni elementi Reggae, nel quale la bella Martina canta di aver trovato l’uomo che cercava, il tipo adatto a lei.

TINI – Sueltate El Pelo testo e traduzione

[Verso 1]

Cuando te ví, algo me dijo que tú eras para mi

Mi corazón me preguntaba por ti

Y te confieso que yo paso a paso, me enamoré

No te buscaba pero al fin te encontré

Me gusta tanto que quiero repetir

Amo lo que me haces sentir

Quando ti ho visto, qualcosa mi ha detto che eri fatto per me

Il mio cuore mi faceva domande su di te

E confesso che passo dopo passo, mi sono innamorata

Non ti ho cercato, ma alla fine ti ho trovato

Mi piace così tanto che voglio ripetere

Amo il modo in cui mi fai sentire

[Coro]

Cuando me dices “suéltate el pelo

Y con un beso vamos a romper el hielo”

Para que brille como estrellas en el cielo

Suéltate el pelo, suéltate el pelo

Cuando me dices “baila conmigo

Y que la música te diga que te quiero”

Para que brille como estrellas en el cielo

Suéltate el pelo, suéltate el pelo

Quando mi dici “sciogliti i capelli

E con un bacio romperemo il ghiaccio”

Per brillare come stelle nel cielo

Sciogliti i capelli, sciogliti i capelli

Quando mi dici “balla con me

E lascia che la musica ti dica che ti amo”

Per brillare come stelle nel cielo

Sciogliti i capelli, sciogliti i capelli





[Post-coro]

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Para que brille el cielo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh-uoh-uoh)

Sciogliti i capelli (Oh)

Sciogliti i capelli (Oh)

Per brillare nel cielo (Oh)

Sciogliti i capelli (Oh-uoh-uoh)

[Verso 2]

Te encontré, t-t-te encontré

Dile a tu corazón que yo aquí estaré

Yo te quiero porque eres mi tipo y lo sabes

Cuando mi pelo baila a tu ritmo, lo sabes

No puedo dejar de mirarte (No)

No puedo dejar de pensarte (No)

Que contigo todo me gusta, todo me gusta, uoh

Ti ho trovato, ti ho trovato

Di’ al tuo cuore che io resterò qui

Ti amo perché sei il mio tipo e lo sai

Quando i miei capelli ballano al tuo ritmo, lo sai

Non riesco a smettere di guardarti (No)

Non riesco a smettere di pensarti (No)

Che con te mi piace tutto, mi piace tutto, eh

[Coro]

Cuando me dices “suéltate el pelo” (Uohh)

“Y con un beso vamos a romper el hielo” (Uohh)

Para que brille como estrellas en el cielo (Oh-uoh)

Suéltate el pelo, suéltate el pelo

Cuando me dices “baila conmigo

Y que la música te diga que te quiero” (Uohh)

Para que brille como estrellas en el cielo (Oh-uoh)

Suéltate el pelo, suéltate el pelo





Quando mi dici “sciogliti i capelli

E con un bacio romperemo il ghiaccio”

Per brillare come stelle nel cielo

Sciogliti i capelli, sciogliti i capelli

Quando mi dici “balla con me

E lascia che la musica ti dica che ti amo”

Per brillare come stelle nel cielo

Sciogliti i capelli, sciogliti i capelli

[Post-coro]

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Para que brille el cielo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh-uoh-uoh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo (Oh)

Para que brille el cielo (Oh)

Suéltate-te-te el pelo

Suéltate-te-te el pelo

Sciogliti i capelli (Oh)

Sciogliti i capelli (Oh)

Per brillare nel cielo (Oh)

Sciogliti i capelli (Oh-uoh-uoh)

Sciogliti i capelli (Oh)

Sciogliti i capelli (Oh)

Per brillare nel cielo (Oh)

Sciogliti i capelli

Sciogliti i capelli





