DJ Snake, Sean Paul & Anitta feat. Tainy – Fuego: audio, testo e traduzione

Fuego è la dodicesima traccia di Carte Blanche, secondo album in studio di Dj Snake, rilasciato il 25 maggio 2019 in digitale e il giorno successivo nel classico CD. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova bollente canzone, prodotta dal dj e producer transalpino con la collaborazione del portoricano Marco Masís, in arte Tainy.

Le voci di questo pezzo sono di Sean Paul & Anitta, che duettano in maniera piuttosto esplicita sulla loro passionale relazione, fatta esclusivamente di sesso.

Fuego testo e traduzione — DJ Snake · Sean Paul · Anitta

[Intro: Anitta]

Don’t make me crazy

Your bed won’t take it

Don’t start that fuego

I can’t fight my DNA

Loca (Ahh)

Non farmi impazzire

Il tuo letto non reggerebbe

Non accendere quel fuoco

Non posso oppormi al mio DNA

Fuori di testa (Ahh)

[Verse 1: Sean Paul]

Alright, then

Just one touch of me, get a likkle of me and she start to go loopy (Loco)

But tell her after lovin’ on me, send her right back home

Taking her home, like to feel man a jog

She fallin’ in love with the way how I do it

And I must love the way how she just can’t leave me alone

Crazy because she’ll pick up the phone

She not stop call, she moan

And I tell her, she moan

I go naughty zone

Think me a clone

Let me give her the bone

Now she after third round

Give me the crown (That’s it)

Ok, allora

Mi basta essere toccato, si prende un po’ di me e inizia prenderci la mano (Fuori di testa)

Ma dille che dopo avermi amato, deve tornare a casa

Portandola a casa, le piace sentire l’uomo fare una corsetta

Si innamora del modo in cui lo faccio

E devo amare il modo in cui lei non riesce a lasciarmi in pace

Folle perché prenderà il telefono

E non smetterà di chiamare, lei geme

E le dico, lei geme

Vado a fare il birichino

Pensa che sono un clone

Lascia che le dia l’osso

Ora lei dopo il terzo round

Mi da la corona (questo è tutto)

[Pre-Chorus: Anitta & (Sean Paul)]

Ooh-Ooh (Babygirl)

Encima mío, encima tuyo

Ooh-Ooh

On top of me, on top of you, yeh

Ooh-Ooh (Babygirl)

Contigo ya no hay cama que aguante, yeh

Aguante, yeh

Ooh-Ooh (Piccolina)

Sopra di me, sopra di te

Ooh ooh-

Addosso a me, addosso a te, eh

Ooh-Ooh (Piccolina)

Con te non c’è più letto che regga, eh

Regga, yeh

[Chorus: Anitta]

(La, la, la, la)

Don’t make me crazy

(La, la, la, la)

Your bed won’t take it

Don’t start that fuego, fuego

I can’t fight my DNA

Pero si me vuelvo loca, loca

You might like that (Eh)

(La, la, la, la)

Non farmi impazzire

(La, la, la, la)

Il tuo letto non reggerebbe

Non accendere quel fuoco, fuoco

Non posso oppormi al mio DNA

Ma se perdo la testa, se perdo la testa

Potrebbe piacerti (Eh)

[Drop]

Hey, telling you again

Lo, da da, do, da, do

Ehi, te lo ripeto

Lo, da da, do, da, do





[Verse 2: Anitta & (Sean Paul)]

Porque yo me pongo loca, loca

Cada vez que le muerdo la boca, la boca

Rapidito se le cae la ropa, ropa

Y a mi me gusta (Sing, girl)

Porque yo me pongo loca, loca

Cada vez que le muerdo la boca, la boca

Rapidito se le cae la ropa, ropa

Eso me gusta

Perché faccio pazzie, pazzie

Ogni volta che gli mordo la bocca, la bocca

Abbassa rapidamente i suoi vestiti, i vestiti

E mi piace (Canta, ragazza)

Perché faccio pazzie, pazzie

Ogni volta che gli mordo la bocca, la bocca

Abbassa rapidamente i suoi vestiti, i vestiti

Mi piace

[Pre-Chorus: Anitta & (Sean Paul)]

Ooh-Ooh (Babygirl)

Encima mío, encima tuyo

Ooh-Ooh

On top of me, on top of you, yeh

Ooh-Ooh

Contigo ya no hay cama que aguante, yeh

Aguante, yeh

Ooh-Ooh (Piccolina)

Sopra di me, sopra di te

Ooh ooh-

Addosso a me, addosso a te, eh

Ooh-Ooh

Con te non c’è più letto che regga, eh

Regga, yeh

[Chorus: Anitta]

(La, la, la, la)

Don’t make me crazy

(La, la, la, la)

Your bed won’t take it (Babygirl, I’ma make ya)

Don’t start that fuego, fuego

I can’t fight my DNA

Pero si me vuelvo loca, loca

You might like that (Eh)

(La, la, la, la)

Non farmi impazzire

(La, la, la, la)

Il tuo letto non reggerebbe (Piccolina, voglio fare l’amore con te)

Non accendere quel fuoco, fuoco

Non posso oppormi al mio DNA

Ma se perdo la testa, se perdo la testa

Potrebbe piacerti (Eh)

[Drop]

Telling you again

Lo, da da, do, da, do

Ehi, te lo ripeto

Lo, da da, do, da, do





[Outro]

Sean Paul: Babygirl, I’ma make you

Piccolina, voglio fare l’amore con te

[Anitta]

Don’t make me crazy

Your bed won’t take it

Don’t start that fuego, uh

I can’t fight my DNA, loca (Ah-ah)

Non farmi impazzire

Il tuo letto non reggerebbe

Non accendere quel fuoco, uh

Non posso oppormi al mio DNA, fuori di testa (Ah-ah)





