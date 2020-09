Gigi D’Alessio & Geolier duettano nel remix di Comme si fragile: audio e testo della nuova versione

La versione 2020 di Comme si fragile, canzone originariamente contenuta nell’album Dove mi porta il cuore (1994), Gigi D’Alessio duetta con il rapper Geolier, con il quale ha inciso anche una seconda track Comme si femmena, oltre al brano Buongiorno, che vede la collaborazione di altri artisti napoletani, incluso il figlio Luca D’Alessio, con i quali duetta in altre tracce.

Il testo e l’audio di questa bellissima ballata contenuta nell’album Buongiorno, diciannovesimo lavoro del cantautore partenopeo, anticipato da Como suena el corazón (con Clementino) e uscito il 4 settembre 2020. Al suo interno è racchiuso un inedito battezzato “Vint’anne fa (ft. Lele Blade)” e quindici tracce del vasto repertorio di Gigi, rivisitate in chiave urban con altri artisti partenopei. Gli unici “corpi estranei” del disco sono J-Ax, i Boomdabash, Shablo e il salernitano Rocco Hunt.

Anche la coinvolgente canzone in oggetto propone testo inedito scritto dal giovane astro nascente della scena, Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geolier, che ha firmato una strofa che ha rimpiazzato quella della versione originale. Nel brano, si parla di una relazione d’amore che sembra aver vissuto giorni migliori, con il rotagonista vuole tuttavia far pace a tutti i costi con la sua dolce metà.

Testo Comme si fragile – Gigi D’Alessio & Geolier

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Geolier]

Tu guard acoppa mentre chiagne e scinne ‘e scale

N’te pozz perder, si perd a te sto male

Pe’ te so chello ca cercav sempe e nu’ truvav

Tu a me pare ca faje bene e poi faje male

Pecché pe tté n’ce sta na cosa ca nu’ desse

Nun me ric e no pecché saje bbuono nun m’arrness

Nun me daje tutt e cose, tutt e cose, saje ca muresse, nu val

Scusm si nun t’aggio maje ritt cà p’tè song ‘o mal (‘o mal, ‘o mal)

[Gigi]

Però accussì nun t’aggia perder

Si fa ‘sta vit troppo inutile

Si puru tu ci tien a vivere

Nun te fermà a parlà cu ll’uommen

Si chiamm ‘a vasce vire ‘e scenner

E a na cumpagn nun c”o dicere

Che m’agg mis pur a chiagnere

Quanno hê deciso ‘e me lassà

[Geolier]

Facimme pace, ammore scusame

Nun guard cchiù a nisciuna femmen

E nun te spoglio rint a machin

Nun t’accarezz rint o cinema

Ascimmo ‘o stesso quann è sabato

Me può vasà pure dummeneca

Però t prego mo ferniscel

Si nun t’affacce mo sagl’io





[Gigi]

Si chiamm ‘a vasce vire ‘e scenner

E a na cumpagn nun c”o dicere

Che m’agg mis pur a chiagnere

Quanno hê deciso ‘e me lassà

Facimme pace, ammore scusame

Nun guard cchiù a nisciuna femmen

E nun te spoglio rint a machin

Nun t’accarezz rint o cinema

Ascimmo ‘o stesso quann è sabato

Me può vasà pure dummeneca

Però t prego mo ferniscel

Si nun t’affacce mo sagl’io





La traduzione di Comme si fragile con Geolier

[Geolier]

Tu guardi sopra mentre piangi e scendi le scale

Non posso perderti, se perdo a te sto male

Per te io sono quello che cercavi sempre e non trovavi

Tu a me sembra che fai bene e poi fai male

Perché per te non c’è una cosa che non ho (detto?)

Non mi dici di no perché sai bene che non mi arrenderei

Non mi dati tutto, tutto, sai che morirei, non vale

Scusa se non ti ho mai detto che per te sono il male

[Gigi]

Però così non devo perderti

Questa vita diventa troppo inutile

Se anche tu ci tieni a vivere

Non fermarti a parlare con gli uomini

Se chiamo ? vedi di scendere

E non dirlo a un’amica

Che mi sono messo pure a piangere

Quando hai deciso di lasciarmi

[Geolier]

Facciamo pace, amore scusami

Non guardo più nessuna donna

E non ti spoglio in macchina

Non ti accarezzo al cinema

Usciamo lo stesso quando è sabato

Mi puoi baciare anche domenica

Ma per favore, smettila

Se non ti affacci ora sai che io





[Gigi]

Se chiamo ? vedi di scendere

E non dirlo a un’amica

Che mi sono messo pure a piangere

Quando hai deciso di lasciarmi

Facciamo pace, amore scusami

Non guardo più nessuna donna

E non ti spoglio in macchina

Non ti accarezzo al cinema

Usciamo lo stesso quando è sabato

Mi puoi baciare anche domenica

Ma per favore, smettila

Se non ti affacci ora sai che io

Vai al testo

Audio