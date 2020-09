Biffy Clyro – Space: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Space è il quinto singolo estratto da A Celebration of Endings, nono album in studio dei Biffy Clyro, pubblicato il 14 agosto 2020, a un anno e tre mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Balance, Not Symmetry.

Il testo e la traduzione in italiano di questa bella canzone del gruppo alternative roxck scozzese, scritta dal frontman Simon Neil, prodotta dal gruppo e resa disponibile appena un giorno prima della release del progetto, composto da undici inediti. Il video è stato diretto da Joe Connor ed è online dal 19 agosto.

Per quel che concerne il significato, in questa “tenera” ballata, definita da Simon Neil come la canzone più semplice della nona era discografica, si parla della forte voglia di riconciliarsi con la persona che si ama e con la quale si sta insieme da moltissimo tempo. Questa storia d’amore è stata messa in seria crisi da chissà quale evento e protagonista ricorda i bei momenti trascorsi alla dolce metà, con la speranza che un giorno possano tornare a viverli.

Biffy Clyro – Space Testo e Traduzione

[1a Strofa]

When we were young and still in love

We didn’t care what we were made of

Our eyes were set on a distant sun

It was shimmering gold

Then slowly one by one

We carried our past and cradled the storm

We tried to conceal the scars we wore

‘Cause we couldn’t show what we couldn’t show

Quando eravamo giovani e ancora innamorati

Non ci importava di come eravamo fatti

I nostri occhi fissavano un sole lontano

Era d’oro scintillante

Poi lentamente uno dopo l’altro

Abbiamo spazzato via il nostro passato e cullato la tempesta

Abbiamo cercato di nascondere le cicatrici che avevamo addosso

Perché non potevamo mostrare quello che non potevamo mostrare





[Pre-Rit.]

I get lost sometimes

With you I am found

I get lost so I’ll follow the light to your heart

A volte mi perdo

Con te mi ritrovo

Mi perdo in modo che possa seguire la luce nel tuo cuore

[Rit.]

Will you wait, will you wait for me?

There’s always a space in my heart

I’m still caught in your gravity

No matter the distance between us

Our joy lives in the moments we share

Love’s truest meaning lives when you’re not there

Will you wait, will you wait for me?

There’s always a space in my heart for you

Aspetterai, mi aspetterai?

C’è sempre uno spazio nel mio cuore

Sono ancora intrappolato nella tua gravità

Non importa la distanza che ci separa

La nostra gioia vive nei momenti che condividiamo

Il senso più vero dell’amore vive quando non ci sei

Aspetterai, mi aspetterai?

Per te c’è sempre uno spazio nel mio cuore

[2a Strofa]

And then the silence fell

We bit our tongues, with which we tell

All of our dreams, and the stories we sell

Ma non sapevamo ciò che non sapevamo





E in seguito scese il silenzio

Ci siamo morsi la lingua, con la quale parlavamo

Tutti i nostri sogni e le storie che ci raccontavamo

Ma non sapevamo ciò che non sapevamo

[Pre-Rit.]

I get lost sometimes

With you I am found

I get lost so I’ll follow the light to your heart

[Rit.]

Will you wait, will you wait for me?

There’s always a space in my heart

I’m still caught in your gravity

No matter the distance between us

Our joy lives in the moments we share

Love’s truest meaning lives when you’re not there

Will you wait, will you wait for me?

There’s always a space in my heart for you