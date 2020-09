Ascolta e leggi il testo della nuova versione di Comme si femmena di Gigi D’alessio e Geolier

Comme si femmena è la seconda traccia racchiusa in Buongiorno, diciannovesimo album in studio di Gigi D’Alessio, uscito il 4 settembre 2020. Il brano vede la partecipazione del napoletano Geolier, che ha collaborato insieme a Gigi anche nelle tracce Comme Si Fragile e nella title track, in quest’ultima insieme a molti altri artisti.

Leggi il testo e ascolta questo pezzo, nel quale il protagonista parla di una ragazza a dir poco irresistibile, anche se Geolier sembra quasi resistere al suo fascino…

Nel disco, anticipato da Como Suena El Corazón ft. Clementino, l’artista rivisita in chiave principalmente rap, alcune canzoni del suo repertorio contenute in precedenti dischi e lo fa proponendo featuring con artisti quasi in gran parte napoletani, ad eccezione dei Boomdabash, Shablo & J-Ax.

Nella nuova versione della canzone in oggetto, che potremmo definire una sorta di remix di “Cumm’e si femmena”, presente nell’album Scivolando verso l’alto (1993), è presente testo inedito interpretato dall’astro nascente della scena rap partenopea, Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geolier, e ne vien fuori quello che a parer mio è un brano molto interessante e ben realizzato.

Testo Comme si femmena di Gigi D’Alessio e Geolier

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione

[1a Strofa]

Si l’infern ca me po’ abbrucia’

Quand’ rire pe me salutà

Stamme luntane

Primm ca tu me tras’ rind all’anema (rind all’anema)

Già te veco int’e pubblicita’

Rind a tutt’e film addo’ ce sta’

Chi s’annamore

Sapenn ch’e’ na storia assaje difficile

[Pre-Ritornello]

Tremm’

Quann’ t’avvicine

Sulo si cammin’

Quella ragazzina all’improvvis

[Ritornello]

Comm’e’ femmena, già pront’a spartere

Cumm’e nu brivid’, te desider

Pur’ quann’ ric no, parla solo la mia mente

Mentre il cuore lo imbavaglio, pecche’ vo’ parla’

Tu mo si femmena, megl e na femmena

Ca vuo’ distruggere, staje pe vencere

Add’a forza capita’

La mia mente perdera’, nun serv’a nient

Se sape gia’, ch’ ‘o core vence e vuo’ parla’

[Post-Ritornello: Geolier]

Femmena

E facc si n’angel e a’rint pe me si nu demone

Si m’ncazz t’abbracc e nun parl che mman ch tremmn

Si m ric si ma po t viest pke po c sentn

No nu c sentn

[2a Strofa: Geolier]

Ye, puort chell ca nu teng

T’agg ritt ca nu veng

Pecché teng tutt cos ma stu tiemp nun o’teng

T pens a stient, mamma abbast ca tu nu sient

Comm chi ten e sord e nun ostent, mh

Rind a vit nu facc maj nient e giust, pecché pens ca tutt cos s’aggiust

O valor e cierti femmn dipende re bust

Si c’è puort o nun c’è puort po s mettn a tuzz

[Pre-Ritornello: Geolier, Gigi]

O saj buon ca i tremm

Si m’ric che no

Quann’ t’avvicine

Scinn e vien ca mò

Sul si cammin’

Ossaj t’voj pecchè

Quella ragazzina all’improvviso





[Ritornello: Gigi D.]

Comm’e’ femmena, già pront’a spartere

Cumm’e nu brivid’, te desider

Pur’ quann’ ric no, parla solo la mia mente

Mentre il cuore lo imbavaglio, pecche’ vo’ parla’

Tu mo si femmena, megl e na femmena

Ca vuo’ distruggere, staje pe vencere

Add’a forza capita’

La mia mente perdera’, nun serv’a nient

Se sape gia’, ch’ ‘o core vence e vuo’ parla’

[Post-Ritornello: Geolier]

Femmena

E facc si n’angel e a’rint pe me si nu demone

Si m’ncazz t’abbracc e nun parl che mman ch tremmn

Si m ric si ma po t viest pke po c sentn

No nu c sentn





La traduzione di Comme si femmena

[Strofa 1]

Sei l’inferno che mi può bruciare

Quando ridi per salutarmi

Stammi lontano

Prima di entrarmi dentro l’anima

Già ti vedo nelle pubblicità

In tutti i film dove c’è

Chi s’innamora

Sapendo che è una storia molto difficile

[Pre-Rit.]

Tremo

Quando di avvicini

Solo se cammina

Quella ragazzina all’improvviso

[Rit.]

Com’è femmina, già pronta a spartere

Come un brivido, ti desidero

Anche quando dico “no”, parla solo la mia mente

Mentre il cuore lo imbavaglio, perché vuole parlare

Tu ora sei femmina, meglio di una femmina

Che vuol distruggere, stai per vincere

Deve per forza succedere

La mia mente perderà, non serve a niente

Si sa già che il cuore vince e vole parlare

[Post-Rit.]

Femmina

In faccia sei un angelo e dentro per me sei un demone

Se mi arrabbio ti abbraccio e non parlo con le mani che tremano

Se mi dici “si” ma poi ti vesti perché poi ci sentono

No, non ci sentono

[Strofa 2]

Hai quello che non ho

Ti ho detto che non vengo

Perché ho tutto ma questo tempo no

Ti penso a stento, ma basta che tu non senti

Come chi ha i soldi e non li ostenta

Nella vita non faccio mai niente di giusto, perché penso che tutto si aggiusta

Il valore di certe femmine dipende dalle buste

Se le porti o non le porti poi si mettono rompere





[Pre-Rit.]

Lo sai bene che io tremo

Se mi dici di no

Quando ti avvicini

Scendi e vieni qua amore

Solo se cammini

Sai che ti voglio perché

Quella ragazzina all’improvviso

[Rit.]

Com’è femmina, già pronta a spartere

Come un brivido, ti desidero

Anche quando dico “no”, parla solo la mia mente

Mentre il cuore lo imbavaglio, perché vuole parlare

Tu ora sei femmina, meglio di una femmina

Che vuol distruggere, stai per vincere

Deve per forza succedere

La mia mente perderà, non serve a niente

Si sa già che il cuore vince e vole parlare

[Post-Rit.]

Femmina

In faccia sei un angelo e dentro per me sei un demone

Se mi arrabbio ti abbraccio e non parlo con le mani che tremano

Se mi dici “si” ma poi ti vesti perché poi ci sentono

No, non ci sentono

Torna al testo

Audio