Gigi D’Alessio – Como Suena El Corazón 2020 con Clementino: audio e testo della nuova versione

Dal 17 luglio 2020 è disponibile Como Suena El Corazón, uno dei più grandi successi di Gigi D’Alessio, riproposto nella scoppiettante versione rap con Clementino. Leggi il testo e ascolta questa inedita ed esplosiva versione del brano, pronto a stupire nuovamente, come fece un ventennio fa, quando D’Alessio non era ancora molto conosciuto.

Il cantautore napoletano e il rapper avellinese duettano sulle note della nuova e sbalorditiva versione della hit dai ritmi latini rilasciata ben 20 anni fa, come secondo singolo estratto dall’ottavo album in studio Quando la mia vita cambierà.

Originariamente scritta da Gigi con la collaborazione di Vincenzo D’Agostino, Como Suena El Corazón fu infatti la canzone che rese famoso l’artista campano nel panorama nazionale e viene ora riproposta in una veste più moderna, con due strofe nuove di zecca scritte e interpretate dal rapper campano e una produzione di Max D’Ambra, che insieme a D’Alessio ha anche curato la produzione artistica. Ne vien fuori una track allegra e tutta da ballare, che celebra la vita e la libertà dopo gli ultimi difficilissimi mesi che tutti abbiamo trascorso e che fortunatamente sembrano ormai alle spalle. Questa nuova versione scalerà nuovamente le classifiche, divenendo uno dei tormentoni dell’estate 2020?

Testo Como Suena El Corazon con Clementino (traduzione)

[Intro: Clementino r Gigi D’Alessio]

Parlava poco italiano, diceva: “te gusta la Spagna”

Napoli corazón, Gigi D’Alessio, Clementino, yeah

[Strofa 1: Clementino]

Tu con gli occhi dei mari del sud

due diamanti blu, con quei passi tu

un’altra tribù

India, coca e rhum

sole scotta come sabbia di quaggiù (yeah)

giro Palma, Formentera ed Ibiza

rotolando per cercare le tue risa (yes)

ascoltando como suena el corazon (ye-yes)

butto giù della sangria con un Moët & Chandon (ehi) [Nota: Moët & Chandon è una delle più grandi case produttrici di champagne del mondo.]

La tua luce che riflette dall’alto quando suono nel basso

mi riprende dal chiasso

mi domandi: “qué pasa?” e la mia mente s’intasa

come traffico in città ma fino a fuori casa

in un attimo la voce tua non è lontana

bevo dalla tua fontana, club come Tropicana

ti porterò sul lungomare e puoi vedere la gente al mio concerto che mi acclama,

yes, con le mani in aria





[Ritornello: Gigi]

Bésame, siente como suena el corazón (Baciami, senti come suona il cuore)

yo esta noche chiero solo una emoción (Voglio solo un’emozione stanotte)

sembrava un angelo dagli occhi teneri

chiedeva un’attimo da mille brividi

bésame, siente como suena el corazón (el corazón)

e il suo sorriso nelle labbra mi fermò (mi fermò)

non era un angelo, ma forse un diavolo

e quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò

[Ponte: Gigi]

En esa noche bailando recuerdo me dijo… (Quella notte ricordo che mi disse che)

[Strofa 2: Clem.]

Una fiamma che si accende

un via dalla partenza

e le pupille fanno specchio al sole (oh, oh)

mentre ritrovo tutte le parole (yeah)

un granello di sabbia che diventa suolo

ed io resto solo ai confini del mondo

il tempo consuma le cose più belle

e cosa rimane? Cielo senza stelle

Il mio volto adesso guarda il mare

voglio capire se vi si sta bene

ed è tutto sempre così strano (uoh)

come un quadro appeso lì al contrario

io che vivo i ricordi nella città (ah)

in un vicolo senza la libertà (yes)

penso a quando l’estate poi arriverà

e il mio fuoco con lei brucerà

[Ritornello: Gigi D.]

Bésame, siente como suena el corazón (el corazón)

yo esta noche quiero solo una emoción

sembrava un angelo dagli occhi teneri

chiedeva un attimo da mille brividi

bésame, siente como suena el corazón (el corazón)

e il suo sorriso nelle labbra mi fermò (mi fermò)

non era un angelo, ma forse un diavolo

e quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò









