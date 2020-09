Roby Facchinetti: ascolta il nuovo singolo Fammi volare (con testo)

Fammi volare è un singolo di Roby Facchinetti, rilasciato giovedì 10 settembre 2020 come secondo anticipo del live album Inseguendo la mia musica, out il successivo 25 settembre su Edizioni Babilonia.

Leggi il testo e ascolta questa bella canzone, scritta da Stefano D’Orazio, che arriva dopo la meravigliosa Rinascerò rinascerai, uscita nella fase di lockdown, rivelandosi uno strepitoso successo.

Nell’atteso disco saranno presenti 33 brani live del repertorio di questo straordinario artista, più cinque inediti e altrettante versioni strumentali degli stessi. Gli altri tre inediti sono “Invisibili”, “L’ultima parola” e “Cosa lascio di me”.

Fammi volare Roby Facchinetti Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Navigando tra le maree

con i sogni in tasca

basta un attimo di allegria

per trovarti a volare

aggrappati ad un aquilone

sopra a nuvole e libertà





[Strofa 2]

Portami via con te

tra comete e angoli blu

dove il tempo disegnerà

tempi nuovi e magie

seguirò senza far rumore

il tuo istinto di eternità

[Ritornello]

Fammi volare con te

sulle tue ali che sanno dove andare

fammi volare con te

che senza te non so dove cominciare

[Post-ritornello]

Ho bisogno di cieli chiari

le speranze di umanità

tra battiti di cuore

e magari amore

fammi volare con te





[Strofa 3]

Del pianto delle città

non si sente niente quassù

l’universo malgrado noi

scorre per fatti suoi

e planiamo tra sole e mare

su un futuro che non si sa

[Ritornello]

Fammi volare con te

sulle tue ali che sanno dove andare

fammi volare con te

che senza te non so dove cominciare

fammi volare con te

[Outro]

fammi volare con te (fammi volare con te)

fammi volare con te (fammi volare con te)

fammi volare con te