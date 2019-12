La colonna sonora di Carnival Row, le canzoni che si sentono negli episodi e la canzone utilizzata nel trailer

Rilasciato su Amazon Prime Video il 30 agosto 2019 e con doppiaggio in italiano il successivo 22 novembre, Carnival Row è una serie televisiva americana creata da Travis Beacham e René Echevarria, che vede protagonisti Cara Delevingne e Orlando Bloom. Nel luglio 2019, è stato annunciato che vi sarà una seconda stagione. La serie tv di stampo fantasy, è composta da otto episodi che seguono le vicende di creature mitiche, fuggite dalla loro patria devastata dalla guerra, per radunarsi in città. Una serie di irrisolti omicidi, fanno vacillare la presunta pace che regnava fino a quel momento.

La colonna sonora di Carnival Row (titoli delle 22 tracce), è opera di Nathan Barr, compositore e musicista statunitense classe 1973, specializzato in musiche per film e televisione. Due delle 24 tracks complessive, sono dell’emergente cantautrice tedesca Patty Gurdy.

Ho provato a fare l’elenco di tutte le canzoni che si sentono nella serie tv, anche perché alcune (poche a dire il vero) non sono presenti nella soundtrack ufficiale. Qui trovate il titolo della canzone del trailer, in quanto la pubblicità della serie è stata molto trasmessa nelle ultime settimane e qualcuno di voi potrebbe avere tale curiosità.

Carnival Row tracklist (colonna sonora 2019 Amazon Original Series)

Main Title (Sigla Iniziale) The Great War Sunken Ship Scripture and a Meal Master Here Dark Asher Iq Chasing Jack Goodnight Vignette Like Father Like Daughter Hope and Weakness No Cheating Death March to Mimasery Friendly Sweep Sacred Library Pact Air Raid Fatherly Familiarity Imogen and Agreus Scared of Sophie The Halfblood Our Common Enemy Carnival Row a Cappella Love Theme a Cappella Lora Lie Low – Patty Gurdy Grieve No More – Patty Gurdy

I titoli di tutte le canzoni utilizzate in Carnival Row – Stagione 1 [In quale momento le sentiamo?]

Canzoni Episodio 1: Qualche dio oscuro si sveglia

Al momento non è stata individuata alcuna canzone.

Episodio 2: Aisling





Grieve No More – Patty Gurdy

Episodio 3: I Regni della Luna

Fuel To Fire – Agnes Obel

Episodio 4: L’unione di cose diverse

Enduring Love – composta da Jeremy Sams [La donna che canta da lontano mentre Philo e Portia parlano; continua mentre cenano.]

Episodio 5: Niente più sofferenza

Lora Lie Low – Patty Gurdy [Si sente in questa scena]

Grieve No More – Patty Gurdy [Si sente in questa scena]

Episodio 6: Fate non accompagnate

Al momento non è stata individuata alcuna canzone.

Episodio 7: Il mondo che verrà

Imogen and Agreus – Nathan Barr [Si sente nella questa scena in cui Imogen e Agreus fanno sesso]

Episodio 8: Il crepuscolo

Al momento non è stata individuata alcuna canzone.

La canzone del trailer-pubblicità di Carnival Row – Stagione 1

Si tratta di Bury A Friend, grandissimo successo della giovanissima Billie Eilish, uscito il 30 gennaio 2019, andando quindi ad anticipare il fortunato album d’esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che in Italia è stato certificato Platino, come del resto la contagiosa canzone, che tutt’oggi è molto ascoltata ed utilizzata, come nel video promozionale della nuova serie Mediaset, Il Processo, della cui colonna sonora ufficiale“>colonna sonora si è avuto modo di parlare in questo sito. Apprendo che in precedenti trailer, che non so se sono mai stati lanciati in Italia, sono state utilizzate le seguenti canzoni:

To Do – Otto Sieben, Peter Bento, Janosch Kessler [nella scena ambientata in treno]

Where We Come Alive – RUELLE

The Beginning of the End – Klergy & Valerie Broussard

Bury a Friend (Chris Avantgarde Remix)