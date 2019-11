La Colonna sonora della serie Tv “Il Processo”: info e titoli delle canzoni utilizzate nella fiction

Da venerdì 29 novembre 2019 è disponibile la colonna sonora ufficiale (qui i titoli e l’audio delle canzoni utilizzate nella fiction.) relativa alla prima stagione della serie tv Il Processo, nuova fiction ideata da creata da Alessandro Fabbri, con la collaborazione di Laura Colella e Enrico Audenino, trasmessa su Canale 5 dallo stesso giorno. La serie tv è formata da otto episodi in onda in 4 serate e vede protagonista il PM di successo Elena Guerra (Vittoria Puccini) e l’avvocato Ruggero Barone (Francesco Scianna). Pronto a concedersi una vacanza, il Pubblico Ministero deve cambiare i suoi piani, in quanto dovrà avere a che fare con un delicato caso, che ha visto vittima una 17enne e nel processo se la vedrà con il citato avvocato della difesa.

Dopo aver dedicato un articolo nel quale è stato più o meno spiegato quanto riportato sopra e indicato il titolo della canzone utilizzata nella sigla de Il Processo, volevo spendere due parole anche sulla interessante soundtrack, opera del compositore Giorgio Giampà, specializzato proprio in musiche per film e serie televisive, che in carriera, riporto dal suo sito, vanta la nomination ai Golden Globes (Il Sud è Niente) e al Golden Ciak (Fräulein, Il Padre d’Italia). Ha inoltre vinto il Best Score Awards alla ventisettesima edizione di 27 ° Kinotavr Open Russia Film Festival (Razbudi Menya) e alla 27essima edizione di Sulmona Film Festival (Ragazze la vita trema).

Come riportato sul sito Mediaset, il compositore ha affermato che il 75% della colonna sonora è stata scritta prima ancora dell’inizio delle riprese e questo ha consentito al regista toscano Stefano Lodovichi, di utilizzare la musica sul set per accompagnare i vari ciak. La musica ha quindi avuto un ruolo di prim’ordine per la costruzione della sceneggiatura, in quanto lo scopo del sonoro è quello di “rappresentare il fondo della città e l’insieme di nefandezze che i personaggi della storia nascondono” ha affermato Giampà.





C’è poi la cantautrice e compositrice di musica elettronica genovese Ginevra Nervi, già al lavoro in serie tv come per la sigla de “Il Commissario Rex” (2014) che ha segnato il suo esordio, mentre ne “L’ispettore Coliadro” (2016) vengono utilizzati alcuni suoi brani. Citando solo alcuni suoi lavori, l’anno successivo ha collaborato per film “The Start Up”. Nella colonna sonora della nuova serie, questa artista ha fatto uso della sua voce, sia come strumento principale che secondario, riuscendo a dare ruoli diversi alla sua voce ed a manipolarla. “Ho fatto un ampio uso della mia voce sia come strumento principale che secondario, dandole ruoli diversi: manipolandola attraverso l’uso di distorsori, pitch shifter, utilizzando samples e loops vocali e armonizzazioni per creare pattern ritmici” ha spiegato Ginevra.

Il Processo tracklist (colonna sonora serie tv Mediaset 2019)

Lo trovi su Amazon: Download – Audio delle canzoni

Our Love Is Doomed (Orchestral Version) Ginevra 4:50 Try, Fail, Try – Giorgio Giampà 3:04 Sleep On With No Fear – Giorgio Giampà 3:24 The Trial – Giorgio Giampà 2:00 You Will Wake In My Arms – Giorgio Giampà 3:14 The Match – Ginevra 4:33 Not A Single Doubt – Giorgio Giampà 2:26 And Then You Show Your Little Light – Giorgio Giampà 1:24 Laam – Ginevra 3:46 What The Water Washed Away – Giorgio Giampà 2:17 Beyond, A Reasonable Doubt – Giorgio Giampà 2:02 Whatever It May Take – Giorgio Giampà 5:07 Sleepyhead, Close Your Eyes – Giorgio Giampà 1:22 Revolution – Ginevra 3:09 Our Love Is Doomed (Electronic Version) Ginevra 4:48