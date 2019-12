Don Joe – Jingle Bell Trap (Versione 2) con Giuliano Palma & Vago feat. Astol: audio e testo

La versione 2 di Jingle Bell Trap, singolo di Don Joe, interpretato da Astol, Giuliano Palma e Vago, disponibile dal 19 dicembre 2019 via Sony Music.

Il testo e l’audio di questa versione trap di Jingle Bell Rock, il cui classico ritornello in inglese, viene cantato da Giuliano Palma, come del resto quello relativo alla Versione 1.

Anche in questo brano, le due strofe sono state affidate a due rapper, vale a dire a Pasquale Giannetti, in arte Astol, ex allievo ad Amici 17, ed a Riccardo Bixio, artisticamente conosciuto come Vago.

Il produttore lombardo Don Joe, augura a tutti noi Buon natale con questo doppio singolo, due versioni della sua nuova produzione Jingle Bell Trap, a parer mio molto carine e degne di essere ascoltate.

Don Joe – Jingle Bell Trap (Version II) Testo — Giuliano Palma • Astol • Vago

[G. Palma]

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell (jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell)

Do-Do-Do-Do-Don Joe

[G. Palma]

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun

[Astol]

Caro Babbo Natale, quest’anno è stato il più bello per me, ho

Ragazze sotto all’hotel, mi aspettano tipo Astro del Ciel

Vogliono il numero di Astol sul cel

Sto con Don Joe, che è bello essere noi

Con Mauro e Vago faccio Jingle Bells

Tu nemmeno a Natale puoi (eheheh)

Portano al tavolo un’altra bottiglia

Scende dalle stelle per quanto brilla

Ho un cuore d’oro, fumo incenso e mirra

Tu sei un accollo, “Anche a te e famiglia”

Ogni sorriso di un fan è un rega-lo

Ogni sera festeggia-mo

Scrivo alla mia tipa “Ti a-mo, stavolta ho fatto il bravo”

[Vago]

Non vedo i miei soldi (nah)

Ma il tempo, io penso alle decorazioni

Aspettavo da giorni, e adesso ci credo

L’ho visto la fuori

Il mio futuro sfrecciava nel cielo

Scendeva da stelle davvero

Come cantavo da bimbo, ho sognato, l’ho scritto

Ed ho chiesto quello che volevo, eh (ah)

Non è tardi mai, per ritrovarsi lontano dal gelo

Anche se a Natale sappiamo che ormai non ci parleremo

E, scapperò sopra un Polar Express

E ai miei basta più con lo stress, ma scarterai Chanel

Oh, oh, oh.





[G. Palma]

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now, the jingle hop has begun





