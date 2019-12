Machine Gun Kelly – why are you here: audio, testo e traduzione del nuovo singolo in cui canta

Da mercoledì 18 dicembre 2019 è disponibile il nuovo singolo del rapper statunitense Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly, che dovrebbe anticipare il quinto futuro album in studio, successore di Hotel Diablo (luglio 2019).

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di SlimXX, BazeXX, Nick Long, John “RookXX” Cappelletty & Goody Grace e prodotta insieme a BazeXX & SlimXX.

La quinta era discografica dell’artista, sarà tutta canto e tanti strumenti musicali, stando a quel che ha dichiarato l’artista a Beats 1, trasmissione radiofonica condotta da Zane Lowe. Effettivamente questa è una coinvolgente canzone rock, nella quale lo sentiamo cantare e anche piuttosto bene. sia le strofe che il ritornello.

Il Significato di why are you here di MGK

Per quel che concerne il significato, qui MGK parla dell’effetto che una ragazza gli fa: ogni volta che la vede, perde la testa e ci fa sesso. Ma chi sarà mai? Beh, la sua ex fidanzata. Egli ammette di essersi rifatto una vita, si reca a un party insieme alla ragazza con cui sta adesso, vede l’ex fiamma in compagnia di un’altra persona, i due mentono ai propri partner, si appartano e scoppia la passione. Quindi odia incontrarla perché va sempre a finire così e prova anche fastidio nel vederla con il nuovo fidanzato.

Machine Gun Kelly – why are you here Testo e Traduzione

[Intro]

We can never be friends

[Chorus]

I hate that I saw you again last night

You were with somebody and so was I

Met you in the bathroom at 12:05

And I fucked you again, we can never be friends, yeah, yeah, yeah

[Verse 1]

I’m not myself

I’m not myself when you’re around, no

Can’t be helped

We are insane, that’s just the way it goes

[Pre-Chorus 1]

I’m a demon in the night, she’s an angel with the white

Told me, “Keep on all the lights, I’ma show you what you like”

Help you put back on your clothes, make sure nothing’s on your nose

Ain’t even tell my closest homies, nobody knows

[Chorus]

I hate that I saw you again last night

You were with somebody and so was I

Met you in the bathroom at 12:05

And I fucked you again, we can never be friends, yeah, yeah, yeah

[Verse 2]

I’m gonna cry (Gonna cry)

I need to smoke, I’m feelin’ sick inside (Sick inside)

From seein’ you next to a friend of mine

We didn’t speak, but I read your mind

Both tellin’ lies, our alibis didn’t work this time (Didn’t work this time)

[Pre-Chorus 2]

I’m a demon in the night, she’s an angel with the white

Told her, “Keep on all the lights, you can show me what you like”

Help me put back on my clothes, make sure nothing’s on my nose

Can’t even tell my closest homies, nobody knows

[Chorus]

I hate that I saw you again last night

You were with somebody and so was I

Met you in the bathroom at 12:05

And I fucked you again, we can never be friends, yeah, yeah, yeah

[Post-Chorus]

We can never be friends, yeah, yeah, yeah

We can never be friends, yeah, yeah, yeah

We can never be friends, we can never be friends, yeah, yeah, yeah

[Bridge]

Yeah, I know that I said I was at home

Okay, yeah, you caught me (Caught me)

I thought that you said you were all alone

Look at you lying





[Chorus]

I hate that I saw you again last night (I hate that I saw you again)

You were with somebody and so was I

Met you in the bathroom at 12:05

And I fucked you again (And I), we can never be friends, yeah, yeah, yeah

[Outro]

Oh, we can never be friends, yeah, yeah, yeah (Yeah)

We can never be friends, yeah, yeah, yeah (Yeah, yeah)

We can never be friends, we can never be friends, yeah, yeah, yeah





Non potremo mai essere amici

Odio averti rivista ieri sera

Eri con qualcuno e anch’io

Ti ho incontrata in bagno alle 12:05

E ti ho sco*ata nuovamente, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Non sono in me

Non sono in me quando ci sei tu, no

Non posso farci nulla

Siamo fuori di testa, è così che stanno le cose

Sono un demone nella notte, lei è un angelo con il bianco

Mi ha detto: “Tieni tutte le luci accese, ti faccio vedere ciò che ti piace”

Ti aiuto a rimetterti i vestiti, mi assicuro che non ci sia niente sul naso

Non lo dico nemmeno ai miei amici più cari, nessuno lo sa

Odio averti rivista ieri sera

Eri con qualcuno e anch’io

Ti ho incontrata in bagno alle 12:05

E ti ho sco*ata nuovamente, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Sto per piangere (piangerò)

Ho bisogno di fumare, sto male dentro (male dentro)

Nel vederti accanto a un mio amico

Non ci siamo parlati, ma ti leggo nel pensiero

Entrambi a raccontare bugie, i nostri alibi stavolta non hanno funzionato (stavolta non hanno funzionato)





Sono un demone di notte, lei è un angelo con il bianco

Le ho detto: “Tieni tutte le luci accese, puoi farmi vedere quello che ti piace”

Aiutami a rimettere i vestiti, assicurati che non ci sia nulla sul naso

Non riesco nemmeno dirlo ai miei amici più cari, nessuno lo sa

Odio averti rivista ieri sera

Eri con qualcuno e anch’io

Ti ho incontrata in bagno alle 12:05

E ti ho sco*ata nuovamente, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Non potremo mai essere amici, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Sì, lo so che ho detto che ero a casa

Ok, sì, mi hai scoperto

Avevi detto che eri tutto sola

Guarda come menti

Odio averti rivista ieri sera (Odio averti rivista ieri sera)

Eri con qualcuno e anch’io

Ti ho incontrata in bagno alle 12:05

E ti ho sco*ata nuovamente, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

Oh, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì (sì)

Non potremo mai essere amici, sì, sì, sì (Sì, sì)

Non potremo mai essere amici, non potremo mai essere amici, sì, sì, sì

