La colonna sonora di Bad Boys For Life 3 (2020): le canzoni della soundtrack e quelle che si sentono durante il film

La colonna sonora ufficiale (e non solo) del film Bad Boys For Life 3, attesa pellicola diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah e prodotta da Jerry Bruckheimer e Will Smith. Si tratta del terzo capitolo della serie di Bad Boys, sequel di Bad Boys II (2003), trasmesso nelle sale cinematografiche italiane dal 20 febbraio 2020. I titoli delle 10 tracce presenti nella soundtrack ufficiale, l’elenco di tutte le canzoni che si sentono e in alcuni casi quando vengono riprodotte.

Le musiche originali sono opera di Lorne Balfe (titoli e audio delle musiche), compositore e produttore discografico scozzese classe 1976, di colonne sonore per film, televisione e videogiochi. Egli è un veterano della Remote Control Productions di Hans Zimmer. Tra i suoi numerosi lavori cinematografici, “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”, “Terminator Genisys”, “Mission: Impossible – Fallout”, “Home – A casa” e “I pinguini di Madagascar”. Per quel che concerne i videogames, cito tra gli altri, “Assassin’s Creed III”, “Crysis 2”, “Skylanders” e “Call of Duty”. L’album è disponibile dal 24 gennaio 2020.

Denominato The Soundtrack, l’album della colonna sonora con le canzoni vere e proprie di artisti vari, è stata rilasciato il 17 gennaio 2020 e racchiude 9 tracce inedite e il remix di Ritmo, singolo portante dei Black Eyed Peas e J Balvin, pubblicato l’11 ottobre 2019. Il remix vede la collaborazione di Jaden Smith, figlio di Will, che ha anche inciso una traccia battezzata The Hottest. Gli altri artisti sono Meek Mill, Santana, City Girls, Quavo, Rick Ross, Rich the Kid, Bryson Tiller, Nicky Jam, Daddy Yankee, Farruko, Pitbull, Lil Jon, Buju Banton e DJ Durel.

Bad Boys For Life 3 tracklist (colonna sonora 2020)





Uptown II – Meek Mill feat. Farruko 2:54 Money Fight – City Girls 2:38 RITMO – The Black Eyed Peas & J Balvin 3:41 Future Bright – Rick Ross feat. Bryson Tiller 2:58 Bad Moves – DJ Durel feat. Quavo & Rich The Kid 2:13 Muévelo – Nicky Jam & Daddy Yankee 3:14 Damn I Love Miami – Pitbull X Lil Jon 2:41 The Hottest – Jaden Smith 3:21 Murda She Wrote – Buju Banton 3:23 RITMO (Remix) – The Black Eyed Peas, J Balvin & Jaden Smith 3:48

In quale momento sentiamo le canzoni della soundtrack ufficiale

Uptown II (feat. Farruko) – Meek Mill [Scena iniziale.]

Money Fight – City Girls [Quando Armando inizia la sua follia omicida.]

RITMO (Bad Boys For Life) – The Black Eyed Peas & J Balvin [Quando Mike, Marcus, Rita e il team partecipano alla festa di compleanno di Sway Lo al club.]

Future Bright (feat. Bryson Tiller) – Rick Ross [Mike parla con il capitano Howard alla partita di basket della figlia.]

Original Motion Picture Score by Lorne Balfe

Bad Boys for Life 2:46 It’s Good Shit Lieutenant 3:19 Take Back What’s Ours 2:09 We’re Dangerous People 3:46 What Else You Got? 3:13 Prayer 3:11 God’s Gun 2:37 The Truth 4:51 Promise to God 2:59 We Ride Together, We Die Together 6:02 Ambulance Heist 2:59 One Last Time 1:56

Tutte le canzoni utilizzate in Bad Boys For Life 2020 (anche quella del trailer) [In quale momento le sentiamo?]

Bad Boy For Life – Black Rob, Mark Curry, P. Diddy [Nel Trailer]

La Bruja (Zeeko Remix) – Tlen Huicani

Manuela – Sharlene, Farina & Tainy [Nella scena in cui Rita, Mike e Marcus sono al bar.]

Bad Boys for Life (tema principale Reggae da “Bad Boys 3 Soundtrack”) [Cover] di Petter Roberts

I brani presenti nella seguente questa lista sono tutti confermare

Bad Boys – Inner Circle

Theme from Bad Boys – Mark Mancina [La squadra di Mike sta andando al club, con l’intento di arrestare Zway-Lo]

Panama’s Boogaloo – Kako & His Orchestra

Your Precious Love – Nickolas Ashford and Valerie Simpson

I Get Lifted – George McCrae [Dopo il matrimonio]

Salsa Y Sabor – Tito Puente [Mike visita il ragazzo e lo picchia]

2100 – Run The Jewels featuring Boots [Frenetica sparatoria quando l’accordo con Brasso va storto]

Starting A Movement – Delia Gartrell

Piano Concerto No. 10 for 2 Pianos and Orchestra in E Flat Major K.365: mvt. 2: Andante – Wolfgang Amadeus Mozart

Fighting Fire With Fire – Delia Gartrell

Oh Happy Day – Etta James [Marcus accompagna Mike con la macchina rotta.]

Amazing Grace – John Newton

Oye Como Va – Santana [Marcus sta cercando di parlare con il commercialista drogato, che lo sta prendendo a pugni.]

Rápido – Saucito

Dinero – Jennifer Lopez featuring DJ Khaled [Festeggia il compleanno di Zway-Lo, mentre sta scappando.]

Hooptie – Ramaj Eroc