PopCorn – Cose infinite: audio e testo della canzone dal film La mia banda suona il pop

Cose infinite è una canzone dei PopCorn (Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini & Paolo Rossi) per la colonna sonora di La mia banda suona il pop, film distribuito dal 20 febbraio 2020. Il brano è anche racchiuso nell’EP omonimo, contenente un altro inedito del fantomatico gruppo e un remix. Il testo e l’audio del brano.

Quest’altra contagiosa canzone è già stata presentata al Festival di Sanremo e secondo molti commentatori del video presente sul canale Youtube della Rai, doveva prender parte alla kermesse e vincerla, commenti naturalmente scherzosi, anche se i due inediti dei Popcorn, rigorosamente in stile anni ’80, sono a parer mio niente male.

Cose infinite testo PopCorn [Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini & Paolo Rossi]

Download su: Amazon – iTunes

[Massimo Ghini]

Quando mi baci così

io vorrei avere due vite

perché una non basterà

per fare cose infinite

[Christian De Sica]

Quando mi abbracci così

nel cuore di Barcellona

vorrei portarti con me

nel dolce inverno di Roma

sul treno, di notte tu

[Popcorn]

canta con me

mentre il cuore batte per te

viene giù la Rambla perché

tu sei la più bella

più bella del mondo

tu balla così

dimmi un’altra volta di si

dentro a questa stanza perché

tu sei la più bella

più bella del mondo per me





[Angela Finocchiaro]

Poi l’estate se ne va

e il sole muore alle 6

[Paolo Rossi]

verso casa prendo tempo

per non tornare da lei

[Massimo Ghini]

oramai ci sei tu

nei sogni di ogni notte mia

oramai non so più quando mi passerà





[Popcorn]

Quando mi guardi così

nessuna cosa è proibita

perché nessuno saprà

di questa notte infinita

quando mi abbracci così

su questa via verso il mare

vorrei restare con te

mentre ogni cosa scompare

nel resto del mondo

tu canta con me

mentre il cuore batte per te

viene giù la Rambla perché

tu sei la più bella

più bella del mondo

tu balla così

dimmi un’altra volta di si

dentro a questa stanza perché

tu sei la più bella

più bella del mondo per me





