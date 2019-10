Black Eyed Peas & J. Balvin – RITMO: audio, video ufficiale, testo e traduzione del singolo per la colonna sonora del film Bad Boys For Life

I Black Eyed Peas & J Balvin omaggiano la hit mondiale The Rhythm of the Night dei Corona sulle note di Ritmo, singolo disponibile da venerdì 11 ottobre 2019 inciso per la colonna sonora del film Bad Boys For Life, attesa pellicola diretta da Adil El Arbi & Bilall Fallah e prodotta da Jerry Bruckheimer e Will Smith, nelle sale cinematografiche italiane dal 23 gennaio 2020. Il film vedrà protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la canzone, un filmato diretto da Colin Tilley, che mostra anche sequenze del citato film.

Devo ammettere che avevo davvero un debole per le canzoni del duo eurodance italiano, formato dalla frontwoman brasiliana Olga Maria de Souza e dal producer Francesco Checco Bontempi, in arte Lee Marrow, che raggiunse il successo proprio con le meravigliose The Rhythm of the Night nel 1993 e Baby Baby nel 1995, che ascoltare infondeva veramente allegria e voglia di divertirsi. Che ricordi…

Dopo aver recentemente rilasciato il singolo Explosion inciso con la brasiliana Anitta, ora i Black Eyed Peas, gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards, tornano con questa rielaborazione futurista, caratterizzata da sonorità afro-reggaeton, la prima release con Epic Records, impreziosita dalla ricercatissima superstar reggaeron colombiana Balvin, che ha recentemente dichiarato di essere un fan del gruppo hitmaker fondato da Will.i.am nel 1995.

Sarò anche di parte ma questa canzone, che utilizza anche un sample di You Know You Like It, hit di DJ Snake & degli AlunaGeorge uscita l’8 dicembre 2014, è a parer mio destinata a divenire una delle hit delle prossime settimane-mesi.

RITMO Testo e Traduzione — Black Eyed Peas • J. Balvin

[Pre-Chorus: Corona]

This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm

This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm

This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night

Questo è il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo

Questo è il ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo

Questo è il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo, il ritmo della notte

[Chorus: J Balvin, will.i.am (Corona)]

Balvin: Toda la noche rompemo’ (Of the night)

Al otro día volvemo’ (Oh, yeah)

Tú sabes como lo hacemo’, baby

(This is the rhythm of the night)

will.i.am: Baby, tonight’s like fuego (Of the night)

We ’bout to spend the dinero (Oh, yeah)

We party to the extremo, baby

(This is the rhythm of the night)

Balvin: Toda la noche rompemo’ (Of the night)

Al otro día volvemo’ (Oh, yeah)

Tú sabes como lo hacemo’, baby

(This is the rhythm of the night)

will.i.am: Baby, tonight’s like fuego (Of the night)

We ’bout to spend the dinero (Oh, yeah)

We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo

Spaccheremo tutta la notte (della notte)

Il giorno dopo torneremo (Oh, si’)

Sai come lo faremo, baby

(Questo è il ritmo della notte)

Tesoro, stasera c’è il fuoco (della notte)

Stiamo per spendere soldi (Oh, sì)

Festeggiamo in modo estremo, baby

(Questo è il ritmo della notte)

Spaccheremo tutta la notte (della notte)

Il giorno dopo torneremo (Oh, si’)

Sai come lo faremo, baby

(Questo è il ritmo della notte)

Tesoro, stasera c’è il fuoco (della notte)

Stiamo per spendere soldi (Oh, sì)

Festeggiamo in modo estremo, estremo, estremo, estremo

[Instrumental Bridge]

Ritmo

[Verse 1: J Balvin]

No son ni Reebook ni son Nike (No)

Sin estilista luzco fly (Yes)

La Rosalía me dice que luzco guay (La Rosalía)

No te lo niego porque yo sé lo que hay (Wuh)

Lo que se ve, no se pregunta (Na’)

Si los perdí, tengo claro que e’ mi culpa (Es mi culpa, culpa; ah)

Como Canelo en el ring nada me asusta

Vivo en mi base y la paz no me la tumban (Wuh)

Hakuna Matata como Timón y Pumba

Voy pa’ leyenda así que dale zumba

Los dejo ciego’ con la vibra que me alumbra

Haters pa’ la tumba, nosotros pa’ la rumba (Ra)





Non sono né Reebook né Nike (No)

Senza stilista sembro una mosca (Sì)

Rosalía mi dice che ho un aspetto fico (La Rosalía)

Non posso negartelo perché so di che pasta sono fatto (Wuh)

Ciò che si vede, non si chiede (Nulla)

Se li ho persi, è chiaro che è colpa mia (è colpa mia, colpa; ah)

Come Canelo nel ring non mi spaventa niente [Nota: Soprannominato El Canelo alvarez, Santos Saúl Álvarez Barragán è un pugile messicano classe 1990, detentore dei titoli mondiali WBO dei pesi superwelter e WBA, WBC e The Ring dei medi.]

Vivo nella mia base e la pace non mette fuori combattimento (Wuh)

Hakuna Matata come Timon e Pumba [Nota: Hakuna matata è una locuzione swahili, di uso comune in molte regioni dell’Africa centro-orientale, che può tradurre come “non ci sono problemi” o “senza pensieri”. Timon e Pumbaa sono i due comprimari nel film d’animazione della Disney del 1994 Il re leone.]

Entrerò nella leggenda, quindi vai con la zumba

Ti faccio diventare cieco con l’atmosfera che mi illumina

Nemici dentro la tomba, a ballare la rumba (Ra)

[Pre-Chorus: Corona]

This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night

Ritmo

[Verse 2: will.i.am, Apl.de.ap]

will.i.am: The rhythm, the rebels, styles upon styles upon styles, I got several

Born to be wild ’cause I live like a dead devil

Live it up, hit ’em up, that’s the scenario (2Pac)

I get around like a merry go (Rooftop)

I am on top of the pedestal (Flu shot)

I am so sick I need medical (Who thought?)

I learned that shit down in Mexico (Hahaha!)

Apl.de.ap: The rhythm, the rebel, new and improved I be on a new level

(Oh, yeah)

That’s how we do it, we buildin’ like LEGOs (Oh, yeah)

Feel on the fire, you dealin’ with fuego

Can’t stop, I am addicted, I never quit

Won’t stop, don’t need to speak it, no therapist

No stop, keepin’ it movin’s the narrative

Nonstop, do it like woo, there it is

Il ritmo, i ribelli, stili su stili su stili, ne ho diversi

Nato per essere selvaggio perché vivo come un diavolo morto

Divertitevi, dateci dentro, è questo lo scenario (2Pac)

Mi muovo come una trottola (sui tetti)

Sono sul piedistallo (vaccino antinfluenzale)

Sono così malato che ho bisogno di assistenza medica (chi l’avrebbe mai pensato?)

Ho imparato quella roba giù in Messico (Hahaha!)

Il ritmo, il ribelle, nuovo e migliorato, sono a un nuovo livello

(O si)

Facciamo così, costruiamo come i LEGO (Oh, sì)

Senti il fuoco, scherzi col fuoco

Non posso smettere, dal fatto che non ho mai smesso

Non mi fermero, non ho bisogno di dirlo, nessun terapeuta

Senza soste, continuare è la storia

Non fermarti, fallo come woo, eccolo qui





[Pre-Chorus: Corona]

This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night

[Outro: J Balvin]

Ritmo

You like that space?

Ritmo

Ti piace quello spazio?





Ascolta su: