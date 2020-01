Nicky Jam & Daddy Yankee – Muévelo: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Nicky Jam e Daddy Yankee di nuovo insieme sulle note del nuovo contagioso singolo Muévelo, disponibile ovunque da mercoledì 8 gennaio 2020 via Sony Music Latin. Questo pezzo dovrebbe far parte di un futuro album collaborativo.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Marlon P, del quale parlerò poco più sotto. Il brano è stato scritto a quattro mani dagli artisti, che tornano a far coppia come ai tempi in cui si facevano chiamare Los Cangris, e prodotto dai Play-N-Skillz, duo statunitense composto da Juan “Play” Salinas e Oscar “Skillz” Salinas

Ad impreziosire questa gradevole e coinvolgente canzone, la base di una intramontabile hit del 1994, vale a dire Here Comes the Hotstepper del cantante reggae giamaicano Ini Kamoze, hit rilasciata nell’agosto di quell’anno, anticipando l’album omonimo, uscito il 17 gennaio dell’anno successivo. Here Comes the Hotstepper è stato il singolo di maggior successo dell’artista e conteneva i campionamenti di “Hang Up on My Baby” di Isaac Hayes, “Hot Pants” di I’m Coming, “La Di Da Di” di Doug E. Fresh con Slick Rick, “The Champs” dei The Mohawks, “I’m Coming” di Bobby Byrd, “Heartbeat” di Taana Gardner e “Land of 1000 Dances” dei Cannibal & the Headhunters. In Italia, il brano fu presentato al Festivalbar 1995, venendo anche inserito nelle compilation legate alla trasmissione e inoltre è stato utilizzato nella colonna sonora del film Prêt-à-Porter (1994).

Dopo questa doverosa premessa, nella nuova canzone si parla più o meno delle solite cose: belle ragazze, ballo e divertimento, mentre per quel che concerne il videoclip, in barba al divieto di fare musica, il duo e tante altre persone iniziano a ballare e a divertirsi sulle note di questo pezzo, ma dovranno fare i conti con le forze dell’ordine in assetto antisommossa, che cercheranno di fargli rispettare il divieto.

Alla fine degli anni ’90, Daddy Yankee e Nicky Jam facevano parte del duo Los Cangris che scoppiò a Porto Rico, diffondendosi viralmente in America Latina e negli Stati Uniti. Alla fine, dopo aver fatto i conti con problemi di natura personale, entrambi intrapresero strade diverse. I fan dei Cangris hanno atteso 20 anni per la reunion ufficiale, che è finalmente arrivata.

Muévelo Testo e Traduzione — Nicky Jam • Daddy Yankee

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

D-D-D-D-D-D-Y

Nicky-Nicky-Nicky Jam

Play-N-Skillz

It’s all we do with the [?]

[Refrán: Nicky Jam & Daddy Yankee]

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na

[Coro: Nicky Jam]

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

[Coro: Daddy Yankee]

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

[Verso 1: Nicky Jam]

Esto está duro, esto no ‘tá easy

En la discoteca hay un Apocalipsis

Ese booty que tú tiene’, baby, es un arma

Pa to’as las nena’ ready, Nicky apretó la alarma

Pa’ que baje’ (Eh)

Prueba este veneno que te traje (Eh)

Tengo pa’ llenarte ese garaje

A tu cuerpo le hago un homenaje

[Puente 1: Nicky Jam]

DJ, suénalo, pégalo y hasta abajo vámono’

El flow no le baje’, que este ritmo suena cómodo

Suénalo, pégalo y hasta abajo vámono’

No le baje’, no

[Coro: Nicky Jam]

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

[Coro: Daddy Yankee]

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

[Verso 2: Daddy Yankee]

Mami, síguelo, no me tranco

Rebota to’a esas nalga’ como si fuera un cheque en blanco (Wuh)

Quédate con el flow (Heh), meneando to’ ese plástico

Tira’o pa’ atrá’, yo te guayo en piloto automático

Inquieta (Ey), tú no eres un mueble, pa’ mí tú eres coqueta

Más eléctrica que una pista ‘e David Guetta

Hoy tú la perra la sacaste ‘e la gaveta

-Veta-veta (Heh, heh; prr)





[Puente 2: Daddy Yankee]

DJ suénalo (Prr), pégalo (Prr), hasta abajo vámono’ (Eh)

El flow no le baje’, que esto es pa’ bailarlo cómodo

Suénalo, pégalo, hasta abajo vámono’

Tumba la casa con la rumba, yeah (Prr)

[Coro: Nicky Jam]

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

[Coro: Daddy Yankee]

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

[Refrán: Nicky Jam & Daddy Yankee]

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na (No vamo’ a parar)

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, hoy vamo’ a rumbear

[Coro: Nicky Jam]

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

[Coro: Daddy Yankee]

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear





[Ritornello]

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

[Strofa 1]

Questo è difficile, non è facile

In discoteca c’è un’apocalisse

Quel lato b che hai, piccola, è un’arma

Per tutte le ragazze pronte, Nicky ha acceso l’allarme

Per farti ballare (Eh)

Prova questo veleno che ti ho portato (Eh)

Devo riempirti quel garage

Rendo omaggio al tuo corpo

[Ponte 1]

DJ, suonalo, colpisci e andiamo fino in fondo

Non abbassare il flow, che questo ritmo suona bene

Suonalo, colpisci e andiamo fino in fondo

Non abbassare il flow, no





[Ritornello]

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

[Strofa 2]

Bella, seguilo, non mi piego

Tutti quei glutei che rimbalzano come se fossero un assegno in bianco (Wuh)

Mantenete il flow (Heh), facendo sculettare tutta quella plastica

Muovendolo all’indietro, ti faccio il pilota automatico

Irrequieta (Ehi), tu non sei un mobile, per me sei sfacciata

Più elettrica di una traccia di David Guetta

Oggi hai tirato fuori la tro*a che c’è in te dal cassetto

-Etto-etto (Heh, heh; prr)

[Ponte 2]

DJ, suonalo (Prr), colpisci (Prr), andiamo fino in fondo (Eh)

Non abbassare il flow, questo è ideale per essere ballato

Suonalo, colpisci, andiamo fino in fondo

Sotterriamo il locale con la rumba, sì (Prr)

[Ritornello]

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

[Refrán: Nicky Jam e Daddy Yankee]

Na, na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na (Non ci fermeremo)

Na, na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, Oggi faremo festa

[Ritornello]

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

Ascolta su: