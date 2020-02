Lauv – Modern Loneliness: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato il 20 febbraio 2020, Modern Loneliness è il decimo singolo estratto dall’album di debutto di Lauv, How I’m Feeling, il cui rilascio è fissato al 6 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della gradevole e significativa canzone, scritta dal cantautore statunitense con la collaborazione di Michael Pollack, Michael Matosic, Johnny Simpson & Mike Elizondo.

A detta dell’artista californiano classe 1994, questa è la sua canzone preferita che abbia mai realizzato, la più importante della sua carriera fino ad ora, in quanto il brano “riassume il perché penso che molti di noi siano soli oggi. E’ qualcosa di cui sono così orgoglioso e so che lo adorerete“. Lauv.

Lauv – Modern Loneliness Testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’ve been thinkin’ ’bout my father lately

The person that he made me

The person I’ve become

And I’ve been tryna fill all of this empty

But, fuck, I’m still so empty

And I could use some love

[Pre-Chorus]

And I’ve been trying to find a reason to get up

Been trying to find a reason for this stuff

In my bedroom and my closet

The baggage in my heart is still so dark

[Chorus]

Modern loneliness, we’re never alone

But always depressed, yeah

Love my friends to death

But I never call and I never text, yeah

La-di-da-di-da

You get what you give and give what you get, so

Modern loneliness, we love to get high

But we don’t know how to come down

[Verse 2]

If I could break my DNA to pieces

Get rid of all my demons

If I could cleanse my soul

Then I could fill the world with all my problems

But, shit, that wouldn’t solve them

So, I’m here left alone

[Pre-Chorus]

And I’ve been trying to find a reason to get up

Been trying to find a reason for this stuff

In my bedroom and my closet

The baggage in my heart is still so dark

[Chorus]

Modern loneliness, we’re never alone

But always depressed, yeah

Love my friends to death

But I never call and I never text, yeah

La-di-da-di-da

You get what you give and give what you get, so

Modern loneliness, we love to get high

But we don’t know how to come down

[Bridge]

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

[Chorus]

Modern loneliness, we’re never alone

But always depressed, yeah

Love my friends to death

But I never call and I never text, yeah

La-di-da-di-da

You get what you give and give what you get, so

Modern loneliness, we love to get high

But we don’t know how to come down





[Bridge]

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

Down, down, down, down, down

We don’t know how to come down

[Outro]

Modern loneliness, we’re never alone

But always depressed, yeah





[Str. 1]

Ultimamente ho pensato a mio padre

La persona che mi ha creato

La persona che sono diventata

E ho cercato di riempire tutto questo vuoto

Ma, ca**o, sono ancora così vuoto

E mi servirebbe un po ‘d’amore

[Pre-Rit]

E ho cercato di trovare una ragione per rialzarmi

Ho cercato di trovare un motivo per queste cose

In camera mia e nel mio armadio

Il bagaglio nel mio cuore è ancora così buio

[Rit.]

Solitudine moderna, non siamo mai soli

Ma sempre depressi, sì

Amo da morire i miei amici

Ma non chiamo e non messaggio mai, sì

La-di-da-di-da

Si ottiene ciò che si dà e si dà ciò che si ottiene, quindi

Solitudine moderna, adoriamo sballarci

Ma non sappiamo come scendere

[Str. 2]

Se potessi fare a pezzi il mio DNA

Liberarmi di tutti i miei demoni

Se potessi purificare la mia anima

Poi potrei riempire il mondo di tutti i miei problemi

Ma, ca**o, questo non li risolverebbe

Quindi sono rimasto qui da solo

[Pre-Rit.]

E ho cercato di trovare una ragione per rialzarmi

Ho cercato di trovare un motivo per queste cose

In camera mia e nel mio armadio

Il bagaglio nel mio cuore è ancora così buio





[Rit.]

Solitudine moderna, non siamo mai soli

Ma sempre depressi, sì

Amo da morire i miei amici

Ma non chiamo e non messaggio mai, sì

La-di-da-di-da

Si ottiene ciò che si dà e si dà ciò che si ottiene, quindi

Solitudine moderna, adoriamo sballarci

Ma non sappiamo come scendere

[Ponte]

Scendere, scendere, scendere, scendere, scendere

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

[Rit.]

Solitudine moderna, non siamo mai soli

Ma sempre depresso, sì

Amo i miei amici a morte

Ma non chiamo mai e non scrivo mai, sì

La-di-da-di-da

Ottieni ciò che dai e dai ciò che ottieni, quindi

Solitudine moderna, adoriamo sballarci

Ma non sappiamo come scendere

[Ponte]

Scendere, scendere, scendere, scendere, scendere

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

Giù, giù, giù, giù, giù

Non sappiamo come scendere

[Conclusione]

Solitudine moderna, non siamo mai soli

Ma sempre depresso, sì

Ascolta su: