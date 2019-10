La colonna sonora della serie Netflix “Baby” (seconda stagione): le canzoni della soundtrack e del trailer

Baby è una serie italiana prodotta da Netflix e diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, giunta alla seconda stagione composta da sei episodi e disponibile dal 18 ottobre 2019 sulla celebre piattaforma streaming. Qui l’elenco di tutte le canzoni.

La serie racconta la vita e le vicende di un gruppo di adolescenti romani e delle loro rispettive famiglie, in particolare quelle di Chiara Altieri e Ludovica Storti (rispettivamente Chiara Altieri e Alice Pagani), che nonostante le apparenze, vivono una vita fatta di paure e insicurezze che le porteranno nel nel giro della prostituzione.

Anche in Baby (Season 2) vengono utilizzati diversi brani, alcuni dei quali italianissimi e pure nel trailer abbiamo modo di ascoltare una bella e recente canzone in italiano. Sperando di fare cosa gradita, ho creato un elenco e di seguito vi svelo i titoli delle canzoni e in alcuni casi, quando si ha modo di ascoltarle, in quale momento ed episodio.





Baby 2 tracklist (colonna sonora serie Netflix 2019)

Sigla e Trailer

La canzone utilizzata è il recente bellissimo singolo dell’ormai ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso e il titolo è Non avere paura, rilasciato il 25 settembre 2019. Ecco il trailer.

I titoli di tutte le canzoni utilizzate in Baby 2 [In quale momento le sentiamo?]

Qualora si abbia volontà di migliorare, completare o correggere la seguente lista di brani, che include anche il momento in cui vengono utilizzati, è possibile farlo lasciando un commento.

Canzoni Episodio 1: #justagame

Professional Distortion – MISS KITTIN [Chiara visita a Ludo]

Don’t Delete the Kisses – WOLF ALICE [Nuotata in albergo]

Tonight – ALTARBOY

Hideaway – KIESZA

Splash – DARK POLO GANG [Brando va in giro e scherza con le prostitute con Niccolò]

i love you – BILLIE EILISH [Chiara e Damiano si baciano in macchina]

Non avere paura – TOMMASO PARADISO

Bottles at the Bar – ERIN BOWMAN

Down – OCEANS AHEAD

Episodio 2: Rilancio

Wild Eyed – London Grammar [Chiara si prepara per la sua serata con un cliente. Nicolo si riunisce con Camilla]

Oblivion – Grimes [Ludovica prova diversi vestiti]

Episodio 3: fantasmi

The Same – Oceans Ahead

Consequence – The Notwist

Keep It on Your Mind (feat. Silvergreenbee) – Altarboy

Lax – Aesthetic Perfection [Chiara sta entrando alla festa di Halloween]

Back2Back (feat. Ame 2.0) – NerOne [Fabio e Ludovica entrano alla festa]

Lost – BowLand

when the party’s over – Billie Eilish

Dedicated to the One I Love – THE MAMAS & THE PAPAS

Burn 2 – RICCARDO BERTINI, FABIO SABATINI

Lost – BOWLAND

Episodio 4: Obbligo o verità

Truth Is a Beautiful Thing – London Grammar

Hands Around My Throat – Death In Vegas

Fuel to Fire – Agnes Obel [Fabio fuma una sigaretta con la madre di Ludovica]

Rocco – Death In Vegas (Sing For A Drink Mix)

Episodio 5: Vicolo cieco

Plus putes que toutes les putes – ORTIES

Agra – Tito Rinesi

Taki Taki – Dark Polo Gang

3G (feat. Jake La Furia) – Chadia Rodriguez & Big Fish

Two Weeks – FKA twigs

Domenica – Coez

Handtwerk – Principleasure

Bette Davis – Andrea De Sica feat. Maria Angeli

È sempre bello – COEZ

Episodio 6: Baby

Piel – Arca [scena di chiusura]

Maracaibo – Lu Colombo [Sofia balla con il padre di Brando]

Don’t Miss It – James Blake [L’insegnante (Tommaso Regoli) cerca di baciare Ludovica. Chiara va a casa di Damiano]

KEN SHIRO – MACHETE & Nitro [Nico e i suoi amici arrivano in una discoteca per incontrare ragazze]

Non avere paura – Tommaso Paradiso [Titoli di coda]