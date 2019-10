Selton – Pasolini: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 25 ottobre 2019, Pasolini è un singolo dei Selton, che a due anni dall’ultima fatica discografica Manifesto tropicale, erano già tornati quest’estate con il singolo Ipanema ft. Malika Ayane.

Il testo e l’audio di questa canzone, il cui rilascio è stato anticipato da alcune frasi sui social network come “Il nostro nuovo pezzo NON ha un featuring incredibile” e “Il nostro nuovo pezzo ripete la stessa parola 80 volte”.

Definito una “grande provocazione”, il nuovo brano è stato scritto dal gruppo brasiliano, prendendo “in prestito” il funk carioca, un genere estremamente contemporaneo in Brasile. Per quel che concerne il significato, la band ha anticipato che questo pezzo denuncia il fatto che leggiamo sempre meno e che troviamo troppo complicato anche scrivere una frase per intero; nel frattempo il narcisismo dilaga e da un lato viviamo con l’ossessione di voler apparire a tutti i costi e dall’altro siamo sempre più insicuri, fragili ed incapaci di accettare noi stessi, in special modo perché ricerchiamo continue conferme dall’esterno, senza invece guardarci dentro, per il timore di trovare un vuoto siderale.

Selton – Pasolini testo

Download su: Amazon – iTunes

Cos’ha detto? Ho capito

chi l’ha detto? Condivido

leggo poco, guardo video

non mi vanto, sono un mito

E se non so cosa dire, cito qualcuno per non stare zitto.

Allora quebra, muoviti muoviti quebra, fammi ballare

quebra, muoviti muoviti quebra, balla cugina

quebra, muoviti muoviti quebra, fammi ballare

quebra, muoviti muoviti quebra.

E per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto.





[x47]

Pasolini.

Balla cugina!

Non parlo mando un vocale

mi si scioglie il tempo verbale

ho un gatto che balla e sto male

(bau, bau) che palle!

uno, dos, tres, in Brasil se habla portugués

quebra shake, scendi sali e non pensare troppo che ti fa male

Questo era lo spazio dedicato featuring, ma nessuno se l’è sentita di rovinare la sottile ironia di questo pezzo.





Quebra, muoviti muoviti quebra, fammi ballare

quebra, muoviti muoviti quebra, balla cugina

quebra, muoviti muoviti quebra, fammi ballare

quebra, muoviti muoviti quebra.

[x30]

Pasolini.





Ascolta su: