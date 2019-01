Coez – È Sempre Bello: audio e testo del nuovo brano

In data odierna il cantautore Coez ha reso disponibile il nuovo meraviglioso singolo È Sempre Bello, che oltre a essere reperibile nelle piattaforme digitali, viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il rapper e cantante del tormentone Le luci della città, certificato ben sette volte platino, e dell’album “Faccio un casino” (due dischi di Platino), l’11 gennaio 2019 ha pubblicato questa canzone (Carosello Records) scritta di suo pugno e prodotta da Niccolò Contessa.

L’artista di Nocera inferiore festeggia così i dieci anni di carriera solista, regalando ai sempre più numerosi supporter che si sono innamorati della sua musica, questo orecchiabile e immediato pezzo sin dal primo ascolto, il primo rilasciato via Carosello Records, dopo il ritorno con questa importante label italiana con la quale aveva pubblicato i primi tre lavori ufficiali.

Nei prossimi giorni sarà disponibile il video musicale realizzato dagli YouNuts, al secolo Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.

È Sempre Bello testo – Coez

Download su: Amazon – iTunes

È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno

è bello se le nuvole sono solo un contorno

a volte è bello avere 18 anni

è bello se mi chiami, è bello se rimani

è bello se rimani un po’ quando stai per venire

ha un fascino più forte tutto ciò che può finire

gli hai visti i nuovi euro, da venti boh che dire

i soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire

e bella è questa stanza pure se ci sto da solo

è quello questo hangover visto che oggi non lavoro

è bello se scopiamo al buio e invece fuori è giorno

è sempre bello averti intorno.

Oggi

voglio andare al mare

anche se non è bello

oggi

sai che voglio fare?

fare come quando piove e io mi scordo l’ombrello.





Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi

è bello rimettere insieme i pezzi

vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli

è bello stare insieme, saper stare da soli

è bello essere primo

è bello andare lontano

stamattina con il sole era bella anche Milano

e tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella

sei sempre più bella.

Oggi

voglio andare al mare

anche se non è bello

oggi

sai che voglio fare?

fare come quando piove e io mi scordo l’ombrello.

Là fuori com’è?

come lo volevi

dietro le serrande il sole

là fuori com’è?

come me e te

quasi sempre bello eppure

Oggi

voglio andare al mare (andare al mare)

anche se non è bello

oggi

sai che voglio fare? (che voglio fare)

fare come quando piove e io mi scordo l’ombrello.

Oggi

voglio andare al mare

anche se non è bello

oggi sai che voglio fare?

fare come quando piove e io mi scordo l’ombrello.

Là fuori com’è?

come me e te

non sempre bello eppure.





