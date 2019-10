Xhensila Myrtezaj – Paris: video e testo

Xhensila Myrtezaj è una cantante albanese classe ’93 e Paris (musica e testo di Pirro Cako) è il suo nuovo coinvolgente singolo, rilasciato il 24 ottobre 2019.

Ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la gradevole canzone, un filmato diretto da Eduart Grishaj, che mette in evidenza il fascino e l’eleganza di questa artista divenuta celebre grazie al talent show “Friday Night Fever”.

Xhensila Myrtezaj – Paris testo

E di qe ti e ke t’veshtire me ni pak mall

Tash po kerkoj motivin me u ni e gjalle

Ca ki? Ca ki? A bon me dit ku je ket’ nate?

E jam friguar per me shku ne shtrat

Ma ma ma ma ke ndal frymarrjen

E ke vra ti zemren time

Kush po lun me buzet e tuja

E t’ka bo ty fije fije

Sa te perendoj dhe hena me ty po du me u nis

Pa-ra-ram-pa-pam-pa-pam-pam

Me nje tango ne Paris

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime

Je i jemi po ta them

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime

Tous les jours je t’aime, je t’aime





Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Zemren ma ke myll, po une du me t’hy aty

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Zemren ma ke myll, po une du me t’hy aty

E di qe ti e ke t’veshtire me ni pak mall

Por une kerkoj motivin me u ni e gjalle

Nga qielli po afrohet befas nje shtrengat

E jam frigu me shku sonte vetem ne shtrat

Ma ma ma ma ke ndal frymarrjen

E ke vra ti zemren time

Kush po lun me buzet e tuja

E t’ka bo ty fije fije

Sa te perendoj dhe hena me ty po du me u nis

Pa-ra-ram-pa-pam-pa-pam-pam

Me nje tango ne Paris

Ma ma ma ma ke ndal frymarrjen

E ke vra ti zemren time

Kush po lun me buzet e tuja

E t’ka bo ty fije fije

Sa te perendoj dhe hena me ty po du me u nis

Pa-ra-ram-pa-pam-pa-pam-pam

Me nje tango ne Paris

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Zemren ma ke myll, po une du me t’hy aty

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Ma ke myll, ma ke myll, ma ke myll ti

Zemren ma ke myll, po une du me t’hy aty





Ma ma ma ma ke ndal frymarrjen

E ke vra ti zemren time

Kush po lun me buzet e tuja

E t’ka bo ty fije fije

Sa te perendoj dhe hena me ty po du me u nis

Pa-ra-ram-pa-pam-pa-pam-pam

Me nje tango ne Paris

Je t’aime, je t’aime





