Dark Polo Gang – Taki Taki: ascolta la nuova canzone (con testo)

Leggi il testo e ascolt Taki Taki, nuova canzone della Dark Polo Gang tratta dall’album Trap Lovers Reloaded, disponibile dal 17 maggio 2019 via Triplosette Entertainment e Universal Music Italia.

Il brano è stato firmato dal trio composto da Wayne Santana, Tony Effe & Prynce e prodotto dall’italo-ivoriano Andry The Hitmaker. Si tratta di uno dei tre inediti contenuti nella ristampa del fortunato disco. Gli altri sono Gang Shit e Sex on the Beach.

Dark Polo Gang Taki Taki Testo

Oh Andry

Uh, uh

[Prynce]

Fiore e api (uh)

Io, lei, mami e papi (skrt)

Taki taki, sushi wasabi-abi

Voglio più applausi, batti le mani mani

Prima classe, destinazione Abu Dhabi

Giovani e pazzi, pieni d’oro come i pirati

Tanti pacchi, guardie con i cani cani

Non parlarmi, tanti soldi, tanti ca*zi

Sto per scoppiare

Saltare in aria, kamikaze

[Tony Effe]

(Tony)

Ok, troppe tipe, troppi cazzi (skrt)

Io e lei, destinazione Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Emirati, mangio carne come cani (come cani)

Fumo miele, giro un blunt, sembra un origami (skrt, skrt)

Piccola peste, baby so che mi ami (sì)

Sudamericana, muove il culo, balla il Taki Taki

La metto a terra come un ca*zo di tatami

Erba e tacos, come i fo*tuti messicani (Sosa)





[Prynce]

Fiore e api (uh)

Io, lei, mami e papi (skrt)

Taki taki, sushi wasabi-abi

Voglio più applausi, batti le mani mani

Prima classe, destinazione Abu Dhabi

Giovani e pazzi, pieni d’oro come i pirati

Tanti pacchi, guardie con i cani cani

Non parlarmi, tanti soldi, tanti ca*zi

Sto per scoppiare

Saltare in aria, kamikaze

[Prynce]

Bitch, non sei la mia mami

Io lancio i soldi e tu balli

Mille cavalli in strada come un fo*tuto Bugatti

Verità dalle mie labbra

Sulle gengive i diamanti

Amo i soldi, loro amano me, stiamo per sposarci

Io li metto incinta, partoriranno salvadanai

Dark boy, testa di ca*zo

Sempre in cerca di guai

Bravo a sco*are, tu brava a scodezzare

Bau bau, lancio un osso a ‘ste tre pu*tane

(Prynce)

[Prynce]

Fiore e api (uh)

Io, lei, mami e papi (skrt)

Taki taki, sushi wasabi-abi

Voglio più applausi, batti le mani mani

Prima classe, destinazione Abu Dhabi

Giovani e pazzi, pieni d’oro come i pirati

Tanti pacchi, guardie con i cani cani

Non parlarmi, tanti soldi, tanti ca*zi

Sto per scoppiare

Saltare in aria, kamikaze





[Wayne Santana]

(Wayne)

Abu Dhabi

Nuova Audi (skrt, skrt)

Baby balla danza del ventre o Taki Taki (taki taki)

Il suo cu*o esplode, tipo Nagasaki (pow)

Sembra Rihanna, ma la chiamo tati tati (tati tati)

Troppe tipe attorno, mi sento Billie Eilish (come?)

Tokyo Drift a duecento, ninja, Kawasaki (uh, uh)

Tipa giapponese, mi fa vedere i draghi (cash)

Trap shit, lo sai che siamo i capi, capi

[Prynce]

Fiore e api (uh)

Io, lei, mami e papi (skrt)

Taki taki, sushi wasabi-abi

Voglio più applausi, batti le mani mani

Prima classe, destinazione Abu Dhabi





