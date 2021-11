Con il loro singolo Yellow raggiunsero la fama mondiale, il brano diventò presto una hit e nel luglio 2000 e subito si piazzò quarto nella classifica dei singoli britannica. Lo stile dei Coldplay ha ricordato molto quello degli U2, dei Radiohead. Oltre a pensare solo alla musica la band ha anche molto a cuore le questioni sociali politiche, e molto volte ha partecipato ad eventi live, sostenendo cause importanti. Chris Martin, cantante del gruppo, ha deciso di separarsi.

Codpaly, il cantante e non solo, ma anche cantautore pianista e chitarrista del gruppo, ha deciso di separarsi. Sposato nel 5 dicembre 2003 con l’attrice Gwineth Paltrow, dalla quale ha avuto due figli, Apple Blythe Alison Martin e Moses Bruce Anthony Martin, prima di sposarsi i due erano una coppia affiata e spesso, tempo permettendo, stavano spesso insieme.

Dopo il matrimonio un qualcosa è cambiato, dopo circa 8 anni dalla nascita del secondo figlio Moses Bruce Anthony Martin, il loro rapporto non è più lo stesso, ma nulla ha a che fare con la nascita del bambino.

LEGGI ANCHE–>Coldplay: Altri 3 album e poi basta; | La fine della band?

Coldplay, Chris Martin e la sua confessione sulla separazione

Il cantante del Coldplay in un’intervista rilasciata ad un giornale, ha parlato in parte della sua separazione da Gwineth Paltrow, dopo un lungo periodo vissuto con lei, la coppia si è ritrovata in crisi, anche se un sentimento di base resisteva ancora, ma ciò non ha permesso di rimanere insieme. Anche se l’attrice ha raccontato una versione totalmente diversa.

Stando ad una sua dichiarazione l’attrice aveva fatto capire che dopo la separazione, lei ed il suo ex marito Chris Martin, erano rimasti in buoni rapporti, anche se un po’ si poteva dedurre anche dalla vacanza trascorsa insieme, come una famiglia felice, ma non è tutt’oro ciò che luccica.

LEGGI ANCHE–>Coldplay; Guns: audio, testo e traduzione della nuova canzone

La verità sulla separazione con Gwineth

Chirs Martin in un documentario, racconta della sua separazione dall’ex moglie Gwineth Paltrow, parla di un qualcosa che lo ha segnato dentro, quasi logorato. E’ stato un brutto periodo per lui, affrontare un divorzio, in quel periodo anche le cose più banali risultavano complicate, si sentiva svuotato da ogni cosa.

E parla anche del suo ex manager Phil Harvey, si stava preoccupando seriamente per la sua salute, perché aveva notato che non era più la stessa persona di prima.

La Paltrow non l’ha presa bene questa cosa, avrebbe preferito che il marito non mettesse sotto i riflettori la loro separazione, che non venissero alla luce certe cose così intime e personali. Altro che separazione amichevole come lei stessa aveva raccontato e fatto credere.

Ora però Chris è sereno accanto alla sua Dakota Johnson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dakota Johnson (@dakotaj0hnson)



Anche se nel 2019 si è vociferato di una loro separazione. Per fortuna, era solo una crisi passeggera.