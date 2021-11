SCUSA – Il nuovo singolo di RIKI – testo e significato

Ritorna sulle scene l’amatissimo ex cantante di Amici, Riki. Il cantante punta di nuovo sul tema dell’amore, uno di quelli che non invecchia mai con un brano che sentiremo sicuramente risuonare spesso in Radio, Scusa.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è pronto a dimostrare di avere ancora tanto da dare al suo pubblico. Riki, dopo il terribile momento vissuto al seguito della scomparsa, improvvisa quanto devastante, dell’amico ed ex collega nel talent, Michele Merlo, ritorna sulle scene musicale carico di buone intenzioni e i fan non possono che essere entusiasti.

Riki torna con un nuovo brano: Scusa.

Una parola, quella che dà il titolo al nuovo singolo di Riki, Scusa, che purtroppo non si dice tanto quanto basta. Il cantante di una delle ultime edizioni di Amici, attraverso la sua musica, è pronto a dare una canzone su cui riflettere.

“Scusa” è il singolo che apre apre al nuovo lavoro discografico dell’artista. L’ultimo album è stato “POPCLUB” uscito nel 2020. Scusa è disponibile, al momento, su tutte le piattaforme digitali.

Scusa, testo, significato e video

Il cantante ha confessato che nella sua natura d’artista c’è un bisogno di artista, non un dovere dettato da date e scadenze. E’ per questo che è passato un po’ prima che Riki tornasse a fare musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Marcuzzo (@about_riki)



Ma qual è il significato del nuovo singolo? La canzone come ha rivelato lo stesso Marcuzzo, trae come sempre ispirazione dalla sua vita privata e si basa fondamentalmente sull’incapacità di dialogare spesso alla base delle incomprensioni che portano alla fine dei rapporti se perpetuate. A volte… basta semplicemente chiedere scusa.

Scusa

Pensavo di cambiare ma l’ho fatto adesso

Qualche storia per passare il tempo

O qualche distrazione che mi fa stare sveglio

Non so che cosa fai ma so che a cosa pensavi

E in testa i tuoi messaggi con le cose che odiavi

Si torno ancora indietro perché scordo le chiavi

E dico faccio subito e rimando a domani

Tu che passi di interesse

Io che passo da incoerente

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se tardo a risponderti

Prenderò a pugni

Cambio e volante

Cambio progetti e cambio playlist

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se sbaglio a confonderti

Ma scusa, chiedo scusa, chiedo scusa

La vita ci rincorre

Ma ci sbaglia i momenti

E caz*o dà fastidio che ora c’è chi può averti

Ma mangio l’aria intorno

Per non stare a digiuno

E cambio qualche sneaker per sentirmi sicuro

Così che passa il tempo ma poi passa la voglia

E ho voglia di scappare ma poi resto alla porta

Aspetto ciò che viene, ciò che questo comporta

Ma tanto che importa, che cosa ci importa

Tu che passi d’interesse

Io che passo da incoerente

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se tardo a risponderti

Prenderò a pugni

Cambio e volante

Cambio progetti e cambio playlist

Scusa se manchi

Scusa se è tardi

Scusa se sbaglio a confonderti

Ma scusa, chiedo scusa, chiedo scusa