Coldplay: “Altri 3 album e poi basta” | La fine della band?

I Coldplay hanno rivelato di voler pubblicare altri tre album e poi di smettere con la musica. In molti hanno pensato ad uno scioglimento. Ecco le loro parole.

I Coldplay sono una band musicale, formatosi a Londra nel 1997 formata da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.

I quattro si sono conosciuti all‘University Collage di Londra e tra il 1996 e 1998 cambiarono il nome prima in Pectoral, poi in Starfish per poi arrivare a chiamarsi Coldplay.

Coldplay: altri tre album prima della fine

La loro fama a livello mondiale si deve al singolo Yellow che nel 2000 diventa una vera e propria hit.

Dopo tanti altri successi nel 2008 arriva il loro brano più famoso e citato, Viva la Vida. La canzone ha avuto così tanto successo che in catalogna, il presidente Josep Guardiola, tecnico del Barcellona ha ordinato che prima di ogni partita in casa della squadra gli altoparlanti del Camp Nou debbano far suonare il brano della band.

Nel nuovo disco Music of the Spheres, i Coldplay cambiano non solo genere musicale ma anche produttore. I quattro musicisti hanno affidato tutto a Max Martins con il quale hanno già collaborato per alcuni brani, dandogli questa volta il compito di supervisionare l’intero disco.

Chris e Max, nonostante lo stesso cognome, non hanno nessuna parentela ma si sono conosciuti durante un concerto di Rihanna e da lì è nata una forte simpatia a tal punto da desiderare di collaborare assieme.

Le parole di Chris Martin

Il nuovo disco della band, è un insieme di sonorizzazioni che ricordano molto gli anni ’80 con l’utilizzo del synth, ma allo stesso modo ha modo di muoversi anche nel mondo del rock.

L’idea di questo nuovo disco è stata di Chris Martin che dopo aver visto Star Wars e la scena della Taverna Mos Eisley, si è domandato come potrebbero essere i musicisti in un sistema solare immaginario.

Per questo motivo ogni traccia rappresenta un corpo celeste che si muove in un sistema solare chiamato The Spheres.

Nel disco ci sono importanti collaborazioni tra cui quella con Apple Martin, figlia diciasettenne di Chris, così come di suo fratello Moses e di tutti i figli dei componenti della band che prendono parte al coro di alcune canzoni, così come i duetti con i BTS e Selena Gomez.

Come sostiene il sito ilfattoquotidiano.it, Chris Martin avrebbe dichiarato in un’intervista che la band ha intenzione di incidere dodici album e poi di fermarsi non rinunciando però a continuare a suonare insieme.