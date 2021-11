Un rapporto particolare quello che lega i 4 ragazzi che formano i Maneskin. Si conoscono da anni e a volte tra loro possono nascere anche delle incomprensioni.

Damiano, leader del gruppo Maneskin, è senz’altro il più conosciuto dei 4 membri. Ma un altro volto molto amato e che suscita un bel po’ di curiosità è sicuramente Victoria: la ragazza – bassista del gruppo- spesso fa parlare di sé per i suoi look decisamente bollenti.

La bella bionda non esita a mostrare il suo corpo seminudo sul palco riscuotendo complimenti ma anche molte critiche. Ma si che la band non le teme per niente.

Maneskin, l’insulto a Victoria catturato da una clip

Hanno conquistato davvero tanto i Maneskin negli ultimi anni: dalla sfiorata vittoria a X-Facor a quella dell’Eurovision hanno praticamente scalato il successo facendo più di un gradino alla volta. Il talento, talvolta – per fortuna – paga.

In questo caso, Damiano e i suoi hanno saputo fare della loro musica un segno di riconoscimento. I 4 ragazzi del gruppo rock italiano hanno talento e personalità. Ed è proprio quest’ultima che si è messa in evidenza in uno degli ultimi video che riguarda la band finito sul web.

I due protagonisti sono proprio Damiano e Victoria.

Damiano e la lite con Victoria

Nella clip, tra i due membri più amati della band, si accende la diatriba. Il cantante infatti sottolinea un presunto difetto della sua bassista: il fatto che – secondo lui – non è molto portata per la guida.

Lei però non ha incassato in silenzio e ha risposto – coerentemente con la sua personalità – per le rime al suo frontman: “Meglio di te str***o”.

Una parolaccia che ha fatto sorridere anche perché momenti come questi, di sana presa in giro, saranno davvero tanti tra loro. Ormai, con tutti i concerti e le tournée che hanno in giro per il mondo, i 4 ragazzi sono come fratelli.