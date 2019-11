Coldplay – Guns: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Guns è la traccia che apre il secondo CD del doppio album Everyday Life dei Coldplay, disponibile ovunque dal 22 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del nuovo brano, scritto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Will Champion e prodotto da Daniel Green, Rik Simpson & Bill Rahko. Si tratta di un brano che critica l’amore americano nei confronti delle pistole, continuando a proiettare il tema dell’album con un messaggio di pace, evidenziando il problema delle crescenti sparatorie di massa negli States.

Coldplay – Guns testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Take it from the playgrounds

And take it from the bums

Take it from the hospitals

And squeeze it from the slums

All the kids make pistols with

Their fingers and their thumbs

Advertise a revolution

Arm it when it comes

We’re cooking up the zeros

We’ve been doing all the sums

[Pre-Chorus]

Stop

[Chorus]

Everything’s gone so crazy

Everything tangled in blue

Everyone’s going fucking crazy

Maybe I’m crazy, too

[Verse 2]

Meltdown all the trumpets, all the trombones and the drums

Who needs education or A Thousand Splendid Suns?

War is good for business, cut the forests, they’re so dumb

Only save your look-alikes and fuck the other ones

It’s the opinion of this board that we need more guns

[Pre-Chorus]

Stop





[Chorus]

Everything’s gone so crazy

Everybody but you

Everything’s gone fucking crazy

Maybe I’m crazy, too





Prendilo dal parco giochi e prendilo dai barboni

Prendilo dagli ospedali e spremilo dai bassifondi

Tutti i bambini fanno pistole con le loro dita e i loro pollici

Promuovi una rivoluzione, armati quando arriva

Stiamo cucinando gli zeri, abbiamo fatto tutte le somme

Stop

Il giudizio di questa corte è

Che ci servono più pistole

Sta andando tutto a rotoli

Tutto ingarbugliato in blu

Tutti stanno impazzendo

Forse anch’io





Fondere tutte le trombe, tutti i tromboni e la batteria

Chi ha bisogno di educazione, o di “mille splendidi soli”

Il povero fa bene agli affari

Taglia le foreste, sono così stupide

Salva solo il tuo sosia

E si fo**ano gli altri

Fondere tutte le trombe, tutti i tromboni e la batteria

Chi ha bisogno di educazione, o di “mille splendidi soli”

Il povero fa bene agli affari, taglia le foreste, sono così stupidi

Salva solo il tuo sosia e si fo**ano gli altri

È l’opinione di questa commissione, abbiamo bisogno di più pistole

Stop

Sta andando tutto a rotoli

Tutto eccetto a te

Sta andando tutto fo**utamente a rotoli

Forse anche io

Ascolta su: