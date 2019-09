Philip – Tutto apposto feat. Capo Plaza: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Tutto apposto, singolo del rapper milanese Philip con la collaborazione del collega campano Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, disponibile ovunque da venerdì 22 settembre 2019 via Atlantic/Warner Music Italy.

Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da AVA e Quentin Malandrino.

Tutto apposto testo – Philip & Capo Plaza

Download su: Amazon – iTunes

[Capo Plaza]

Yah, scendiamo in Piazza Novella in Nike

È tutto apposto se sto coi miei

Sto nella piazza che sto fumando

La zona è 8, sto col commando

È piena la Jeep, Plaza in giro con Philip

No, non vuoi guai con l’équipe

Quindi fai il bravo, guarda quel cu*o, cu*o nei leggings

La droga-droga-droga incellophanata

Non so come passo un’altra giornata

Dimmi cosa, cosa vai cercando

Sono serio, mica sto scherzando, bang-bang-bang

Non mi mentire, tu non dire se non lo puoi fare

Sotto al sole, hai le scarpe squagliate

Sogno Cali’, ma sto sulle strade, yah.

Giro, giro, come un ambulante

Te e i tuoi amici tornate con le ambulanze

Cosa porto in tasca meglio non lo dico

Sennò sotto casa ho più una volante

Mamma, mamma, non posso fermarmi (ya-yah)

Questa sera ho fatto i danni (bang-bang)

Voglio fare fuori tutti quanti

Gialli e viola, pile di contanti, yah

Cosa vuoi fare? Levati quelle collane, yah

In tasca ho cosa? Cosa te lo dico a fare? Yah

Prendi la pesa, la porto di là, resto soltanto con chi dico io

Se c’hai problemi c’ho un amico mio che fa “bang, bang”





[Philip]

Cosa vuoi fare? Ti levano le collane

In tasca ho cose, cose non puoi immaginare (no no)

Plaza mi chiama e la porta di là, Piazza Pipi, comandi amico mio

Se c’hai problemi c’ho un fratello mio che fa “bang, bang” (bang, bababang).

[C. P. & Philip]

Salgo a Milano, è tutto a posto (tutto a posto, bababang)

Scendo a Salerno, è tutto a posto (tutto a posto, bababang)

Salgo a Milano, è tutto a posto, (tutto a posto, bababang) ehi

Scendo a Salerno, è tutto a posto.

[Philip]

Scendo a Salerno, è tutto a posto, un palo in venti blu

Là se, se vuole gadro, sono un bravo ragazzo

Ho il tuo commando, lo sai, ehi

Accavallati nei live, ehi

Sazio la fame per strada

Prima i soldi, poi la sdraia

Sto impennando come sbarba’ in zona

Come dalle guardie, con il cuore in gola

Quando siamo in due persone e quattro Nokia

(Meglio stai lontano perché non è cosa)

Scendiamo da un Benz, entriamo nel bando

Queste monnezz’ io manco le sento

Plaza, Philip, double P, fratello (bababang)

Sai che siamo supreme, non parlo del brand, yo

Whisky e puta versa brandy (brandy)

Savage, savage nei parchetti (parchetti)

Voglio riempire i sacchetti (sacchetti)

Love, love, arcobaleni

Ho dei g. nascosti nei miei Calvin, eh

I miei fra’ non si fanno problemi, bye, bang.

[Philip]

Cosa vuoi fare? Ti levano le collane, yah

In tasca ho cose, cosa non puoi immaginare, yah

Phil mi chiama e la porto di là, Piazza Pipi, comando amico mio

Se c’hai problemi c’ho un fratello mio che fa “bang, bang, bang” (bababang).





[Ritornello: Capo Plaza & Philip]

Salgo a Milano, è tutto a posto (tutto a posto, bababang)

Scendo a Salerno, è tutto a posto (tutto a posto, bababang)

Salgo a Milano, è tutto a posto, (tutto a posto, bababang) ehi

Scendo a Salerno, è tutto a posto (è tutto a posto).





Ascolta su: