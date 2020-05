Lost In The Desert: ascolta il brano “Lost In The Desert” a sostegno dei lavoratori della spettacolo (testo e traduzione)

Lost In The Desert è un singolo dei Lost In The Desert, vale a dire del collettivo composto da Daniele Silvestri, Rancore, Venerus, Mace, Joan as a Police Woman, Antonio Filippelli, Rodrigo D’Erasmo, Alain Johannes, Enrico Gabrielli, Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini e Daniele “ilmafio” Tortora. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Rilasciata il 12 maggio 2020, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali, questa interessante canzone è stata scritta da questo collettivo e incisa a sostegno dei lavoratori della spettacolo, musicisti e professionisti del settore musicale, anch’essi coinvolti in questo momento di crisi globale: il ricavato delle vendite, verrà infatti devoluto all’iniziativa COVID-19 Sosteniamo la Musica di Spotify che sostiene il fondo di Music Innovation Hub – in partnership con FIMI, AFI e PMI e con la collaborazione di Milano Music Week.

Le voci di questo pezzo sono della cantautrice, violinista e chitarrista statunitense classe 1970, Joan Wasser, nota come Joan as Police Woman, del rapper Rancore e del canmtautore romano Daniele Silvestri.

Lost In The Desert Testo e Traduzione

[Str. 1: Joan as Police Woman] (Leggi la traduzione in italiano)

You didn’t think you had to worry ’bout it

But you worry ’bout it anyway

You could just make a call

Call me anytime baby

You didn’t have to worry ’bout it

To grand jury ’bout it

Now lemme take the worry off you today

[Rit.: Joan as Police Woman] (Leggi la traduzione in italiano)

Yeah, I’ll sing it, baby

Ooh, our lullaby

The melody is turning me up

The melody is turning me up

Yeah, you can call me crazy

I call it staying alive

‘cuz today is the day that everything could change

[Str. 2: Daniele Silvestri]

Tecnicamente restare vivo serve a poco o niente

Se sono privo di un’idea importante

Da condividere con chi si sente come me

Tecnicamente restare vivo serve a poco o niente

Se sono privo di un’idea importante

Da condividere con chi si sente come me

[Rit.: Joan as Police Woman]

Yeah I’ll sing it baby

Ooh our lullaby

The melody is turning me up

The melody is turning me up

Yeah you can call me crazy

I call it staying alive

‘cuz today is the day that everything could change





[Str. 3: Daniele Silvestri & Joan as Police Woman]

Condividere è come vivere di più

Lost in the desert

Lost in the desert

Lost in the desert

Condividere è come vivere

Condividere è come vivere

Lost in the desert

Lost in the desert

Lost in the desert

[Str. 4: Rancore]

Ah

È uno scioglilingua che non scioglierò

Quante lingue mastichi, ma io no

Ma ‘sti caxxi tanto ti risponderò

Quando sono certo che farò ritorno non lo so che senso hanno i viaggi

Fossi nel deserto che ci vado a fare se non credo un po’ ai miraggi

Quante volte mi sento ok, quante no

Viceversa oggi sto KO

Questa musica è sferica, vola nell’aria tra l’emozione e la pratica

Le opinioni la rendono scenica come la matematica

Ed è un gelo che nevica

Leviga la tua roccia lavica

Scarica la tua forza di gravità

Con il corpo fermo, vivo nel quaderno, la mia testa naviga, naviga

Questa vita è come una radio, e che musica capita? Non so

Io registro dentro un armadio, nuovi scheletri, nuovo habitat

Metterò radici anche dove il vento le sradica

Poi ti chiamerò se il deserto è una terra arida

Tu sei tutto quello che ho

[Rit.: Joan as Police Woman]

Yeah I’ll sing it baby

Ooh our lullaby

The melody is turning me up

The melody is turning me up

Yeah you can call me crazy

I call it staying alive

‘cuz today is the day that everything could change

[Outro: Daniele Silvestri & Joan as Police Woman]

Tecnicamente restare vivo serve a poco o niente

Se sono privo di un’idea importante

Da condividere con chi si sente… come me

Lost in the desert

Come me

Lost in the, lost in the desert

Come anytime









Traduzione

[Strofa 1]

Non pensavi di doverti preoccupare

Ma ti preoccupi comunque

Potresti semplicemente effettuare una chiamata

Chiamami quando vuoi, piccola

Non devi preoccuparti

Delgran giurì https://it.wikipedia.org/wiki/Grand_jury

Ora lascia che la preoccupazione vada via oggi

[Ritornello]

Sì, canto io, piccola

Ooh, la nostra ninna nanna

La melodia mi sta dando la carica

La melodia mi sta dando la carica

Sì, puoi darmi del pazzo

Io chiamo questo “rimanere in vita”

Perché oggi è il giorno in cui tutto potrebbe cambiare

