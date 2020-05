Ofenbach & Quarterhead – Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine): ascolta il nuovo gradevole singolo (testo e traduzione)

Gli Ofenbach, i Quarterhead e la cantante e autrice statunitense Norma Jean Martine, hanno unito le forze in Head Shoulders Knees & Toes, gradevole nuovo singolo disponibile dall’8 maggio 2020 per Spinnin Records.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questa contagiosa e ballabile canzone, scritta da duo di dj deep house e dance pop francese Dorian Lo e César De Rummel, aka Ofenbach, dalla voce Norma Jean Martine e dal duo tedesco Quarterhead, composto da Josh Tapen e Janik Riegert, con la collaborazione di Tim Deal.

Come (bella) voce di questo scoppiettante singolo, la coppia della hit “Be Mine” (in Italia certificata due volte Platino nel 2016), ha scelto quella di Norma Jean Martine, conosciuta soprattutto per essere stata autrice per artisti del calibro di Giorgia (“Quando una stella muore” scritta insieme a Patrizio Moi), Marco Mengoni (Come un attimo fa), Michele Bravi (In bilico), Ronan Keating (ha collaborato alla stesura di Time Of My Life), Lena (The Light) e Ashley Roberts (Lonely Nights).

Head Shoulders Knees & Toes Testo e Traduzione Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine

[Chorus]

I feel it in my head, my shoulders, knees and toes

My bones

Your music gets me through the highs and lows

My head, my shoulders, knees and toes

My bones

You’re keeping me from feeling all alone

[Verse 1]

I’ve been praying to a thousand different stars

To a thousand different arms ’til I found you

I’ve been chasing ’bout a thousand different hearts

For a thousand million hours, now I’ve found you

[Pre-Chorus]

My nights will never be the same, the same again

I got you running through my veins

[Chorus]

I feel it in my head, my shoulders, knees and toes

My bones

Your music gets me through the highs and lows

My head, my shoulders, knees and toes

My bones

You’re keeping me from feeling all alone

Oh-oh

[Post-Chorus]

You’re keeping me from feeling all alone

You’re keeping me from feeling all alone

[Verse 2]

Let me breathe you, take you down into my lungs

While we dance into the sun, now that I’ve found you

You’re a part of me, now I can’t let you go

You’re the heartbeat of my soul, now that I’ve found you

[Pre-Chorus]

My nights will never be the same, the same again

I got you running through my veins

[Chorus]

I feel it in my head, my shoulders, knees and toes

My bones

Your music gets me through the highs and lows

My head, my shoulders, knees and toes

My bones

You’re keeping me from feeling all alone

Oh-oh

[Post-Chorus]

You’re keeping me from feeling all alone

You’re keeping me from feeling all alone

[Chorus]

I feel it in my head, my shoulders, knees and toes

My bones

Your music gets me through the highs and lows

My head, my shoulders, knees and toes

My bones

You’re keeping me from feeling all alone

Oh-oh





[Post-Chorus]

You’re keeping me from feeling all alone

You’re keeping me from feeling all alone





Traduzione

[Ritornello]

Lo sento nella testa, nelle spalle, ginocchia e dita dei piedi

Nelle ossa

La tua musica mi aiuta ad affrontare gli alti e i bassi

La mia testa, le mie spalle, le ginocchia e le dita dei piedi

Le mie ossa

Mi impedisci di sentirmi sola

[Strofa 1]

Ho pregato a migliaia di differenti stelle

A migliaia di differenti braccia finché non ho trovato te

Ho inseguito migliaia di differenti cuori

Per un miliardo di ore, adesso ho trovato te

[Pre-Ritornello]

Le mie notti non saranno più le stesse, più le stesse

Ti ho fatto scorrere nelle mie vene

[Ritornello]

Lo sento nella testa, nelle spalle, ginocchia e dita dei piedi

Nelle ossa

La tua musica mi aiuta ad affrontare gli alti e i bassi

La mia testa, le mie spalle, le ginocchia e le dita dei piedi

Le mie ossa

Mi impedisci di sentirmi sola

Oh-oh

[Post-Ritornello]

Mi impedisci di sentirmi sola

Mi stai impedendo di sentirmi sola





[Strofa 2]

Lascia che ti respiri, che ti porti nei miei polmoni

Mentre balliamo al sole, ora che ho trovato te

Tu sei parte di me, ora non posso perderti

Sei il battito cardiaco della mia anima, ora che ho trovato te

[Pre-Ritornello]

Le mie notti non saranno più le stesse, più le stesse

Ti ho fatto scorrere nelle mie vene

[Ritornello]

Lo sento nella testa, nelle spalle, ginocchia e dita dei piedi

Nelle ossa

La tua musica mi aiuta ad affrontare gli alti e i bassi

La mia testa, le mie spalle, le ginocchia e le dita dei piedi

Le mie ossa

Mi impedisci di sentirmi sola

Oh-oh

[Post-Ritornello]

Mi impedisci di sentirmi sola

Mi stai impedendo di sentirmi sola

[Ritornello]

Lo sento nella testa, nelle spalle, ginocchia e dita dei piedi

Nelle ossa

La tua musica mi aiuta ad affrontare gli alti e i bassi

La mia testa, le mie spalle, le ginocchia e le dita dei piedi

Le mie ossa

Mi impedisci di sentirmi sola

Oh-oh

[Post-Ritornello]

Mi impedisci di sentirmi sola

Mi stai impedendo di sentirmi sola

