BTS – Map of The Soul: 7 è il nuovo album: i titoli delle canzoni

Map of the Soul: 7 è il quarto album in studio in lingua coreana e il settimo in totale della boy band sudcoreano BTS, in uscita il 21 febbraio 2020 via Big Hit Entertainment. Si tratta del seguito dell’EP Map of the Soul: Persona (aprile 2019). I titoli delle canzoni.

Il disco racchiude 19 tracks, più una traccia bonus ft. Sia disponibile solo in digitale, tra le quali “Interlude: Shadow” svelata lo scorso 9 gennaio attraverso un trailer sul ritorno del gruppo, il singolo Black Swan pubblicato una settimana più tardi e “Outro: Ego”, resa disponibile attraverso il secondo trailer online da inizio febbraio.





Oltre che in digitale, l’album sarà disponibile nel classico CD in quattro versioni, che si differenziano solo per le copertine e per le foto all’interno dei photobook

Package Large Format di 22,4cm x 29,5cm x 2,5cm (in quattro differenti varianti)

CD

Photo Book di 36 pagine in 4 varianti

Lyric Book di 52 pagine in 4 varianti

Mini Book di 20 pagine in 4 varianti

Photo Card (in 4 varianti random) di 54mm X 86mm

Coloring Paper di 140mm X 185mm

Post Card di 120mm X 80mm

Sticker di 160mm X 240mm

Poster di 554mm X 410Mm (a disponibilità limitata e casuale fino ad esaurimento dei poster)

Map of The Soul tracklist (BTS album 2020)

