Interlude: Shadow – BTS: video, testo e traduzione del comeback

Il testo, la traduzione in italiano e il video che accompagna Interlude: Shadow, singolo dei BTS che segna il ritorno del gruppo sudcoreano, che regala ai fan sparsi per il mondo questo brano, attraverso il primo trailer dell’album Map of the Soul: 7, che vedrà la luce il 21 febbraio 2019 e che farà seguito all’EP “Map Of The Soul: Persona”, pubblicato nell’aprile 2019.

Per la gioia dei supporters, è durata decisamente poco la pausa dei Bangtan Boys, che tornano con questo attesissimo progetto discografico, anticipato da questo pezzo interpretato dal rapper Suga, che nella canzone esordisce cantando ciò che vuole dalla vita: fama, ricchezza, in poche parole, il meglio. Contraddittoriamente, andando avanti nel brano, la spavalderia sparisce. Egli ha realizzato i suoi sogni e odia questo. Insomma, potremmo dividere la canzone in due parti: il Suga che desidera fama e successo e il Suga dopo averla raggiunta. A giudicare dal testo, non sembra poi così felice di essere diventato una star, anche al di fuori dalla Corea.

BTS Interlude: Shadow Testo e Traduzione

[Intro]

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna go win

I wanna be…

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna be me

I want a big thing

Oh boy let me see

I got a big dream, yeah

[Verse 1]

Woo 매일 설렜지 내가 어디까지 갈지

정신 없이 달리다 보니 어느새 여기까지 왔지

Yeah, hmm, 발 밑에 그림자

고개 숙여보니 더 커지잖아

도망쳐봤자 날 따라오는 저 빛과 비례하는 내 그림자

두려워, 높이 나는 게 난 무섭지

아무도 말 안 해줬잖아, 여기가 얼마나 외로운지 말야

나의 도약은 추락이 될 수 있단 걸

이제 알겠어, 때론 도망이 차선이란 걸, pause

사람들은, 뭐, 말하지, 저 빛 속은 찬란하네

근데 내 그림자는 되려 더 그저 나를 삼켜 괴물이 돼

저 위로 위로, 또 위로 위로만 가다 보니 여긴 어디로

또 위로 위로만 가는 (싫어 난)

무사하길 빌어 빌어

[Chorus]

나의 바람대로 높게 날고 있는 순간

저 내려쬐는 빛에 더 커진 그림자

Please don’t let me shine

Don’t let me down

Don’t let me fly

이제는 두려워

가장 밑바닥의 나를 마주하는 순간

공교롭게도 여긴 장공이잖아

Please don’t let me shine

Don’t let me down

Don’t let me fly

이제는 무서워

Don’t let me shine

[Hook]

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna go win

I wanna be…

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna be me

I wanna be…





[Outro]

그래 나는 너고 너는 나야, 이젠 알겠니

그래 너는 나고 나는 너야, 이젠 알겠지

우린 한 몸인 것도, 때론 부딪치겠지

너는 절대 나를 떼어낼 수 없어, 알겠지 yeah yeah

떼어낼 수 없어 니가 뭐를 하던지 yeah

인정하는 게 더 편안하겠지 yeah

성공 거부 실패, 어디 있던지 yeah

도망칠 수 없어 어딜 가던지 yeah

나는 너고 너는 나야, 알겠니

너는 나고 나는 너야, 알겠니

우린 한 몸이고 부딪치겠지

우린 너고 우린 나야, 알겠니





Voglio essere una star del rap

Voglio essere il top

Voglio essere una rockstar

Voglio che sia tutto mio

Voglio essere ricco

Voglio essere il re

Voglio andare a vincere

Voglio essere…

Voglio essere una star del rap

Voglio essere il top

Voglio essere una rockstar

Voglio che sia tutto mio

Voglio essere ricco

Voglio essere il re

Voglio essere me

Voglio una cosa importante

Oh ragazzo fammi vedere

Ho un grande sogno, sì

Woo, Con una certa eccitazione ogni giorno mi chiedevo quanto sarei andato lontano

Dopo aver corso freneticamente, sono tornato in me e ho scoperto di essere arrivato fino a qui

Sì, hmm, l’ombra ai miei piedi

Guardando in basso, è diventata ancora più grande

Corro ma la mia ombra segue, proporzionale all’intensità della luce

Sono spaventato, ho il terrore di volare in alto

Nessuno mi ha detto quanto soli si è quassù

Il mio salto potrebbe essere un tuffo, ora lo so

Anche scappare potrebbe essere un’opzione, fare una pausa

La gente dice, che c’è splendore in quella luce brillante

Ma la mia ombra crescente mi divora e diventa un mostro

In alto, alto e più in alto, più in alto

Mentre vado ancora più in alto, non so dove andare

Mi alzo, mi alzo, lo odio

Sperando per il meglio, prego, prego





Quando volo in alto come volevo

La mia ombra cresce in quella forte e intensa luce

Per favore, non fatemi splendere

Non deludetemi

Non fatemi volare

Ora ho paura

Nel momento in cui mi ritrovo nel fondo del barile

Il caso vuole che io stia volando più alto

Per favore, non fatemi splendere

Non deludetemi

Non fatemi volare

Adesso ho paura

Non fatemi splendere

Voglio essere una star del rap

Voglio essere il top

Voglio essere una rockstar

Voglio che sia tutto mio

Voglio essere ricco

Voglio essere il re

Voglio andare a vincere

Voglio essere…

Voglio essere una star del rap

Voglio essere il top

Voglio essere una rockstar

Voglio che sia tutto mio

Voglio essere ricco

Voglio essere il re

Voglio essere me

Voglio essere …

Sì, io sono te, tu sei me, ora lo sai

Sì, io sono te, tu sei me, ora lo sai

Siamo un solo corpo, a volte ci scontreremo

Non potrai mai troncare con me, questo lo devi sapere

Sì, sì, non potrai troncare con me, qualunque cosa tu faccia

Sì, ti sentirai a tuo agio anche se lo ammetti

Sì, successo o fallimento, qualunque sia il tuo flow

Sì, non puoi scappare, ovunque tu vada

Io sono te, tu sei me, ora lo sai

Tu sei me, io sono te, ora lo sai

Siamo un solo corpo e ci scontreremo

Noi siamo te, siamo me, questo lo sai