Lorenzo Licitra: ascolta il nuovo singolo “Sai che ti ho pensato sempre” (con testo)

Da venerdì 10 maggio è on air, nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali il nuovo meraviglioso singolo di Lorenzo Licitra battezzato Sai che ti ho pensato sempre. Leggi il testo (Alessandra Flora, Marco Guazzone, Francesco Morettini, Luca Angelosanti) e ascolta l’audio

“È una canzone che parla tanto di me, di tutto quello che è accaduto e di quanto sia importante ricordare chi si è stati per costruire nuove avventure.” ha scritto il 26enne cantante ragusano sui social network, per lanciare questo gradevole brano, arrivato dopo oltre un anno dalla vittoria di X Factor 11 (2017), davanti anche ai Måneskin che si classificarono secondi.

Forse lui non avrà avuto lo stesso successo di quel gruppo, ma è anche vero che il talentuoso Lorenzo, era ad oggi rimasto ancora fermo all’EP “In The Name of Love”.

Sai che ti ho pensato sempre – Lorenzo Licitra – Testo

Contro tutte le apparenze

di una strada senza uscita

contro tutte le distanze

torno a respirare vita

schivo i pescecani

so come si fa

sopravvivere è una sfida.

Come i sogni più nascosti

sono perle da pescare

questi giorni sono sassi

per la strada da lasciare

scavo con le mani

so come si fa

scavo fino a sanguinare.

Quando senti in faccia il vento

quando il sole brucia gli occhi

solamente in quel momento

puoi ascoltare l’anima

quando piovono le stelle

mentre un bacio accende il fuoco

non sai quando ma accadrà.





Dove sono stato

con chi ho camminato

lo ricorderò per sempre

tanto ho perdonato

non ho rinnegato mai

rimanendo in piedi sempre

sai che ti ho pensato sempre.

Per città che non conosco

nuove rotte da tracciare

dalle dune della luna

risvegliarmi infondo al mare

tutte le paure le ho lasciate la

per salire a respirare.

Non ho vinto ma ho giocato

non ho chiavi da buttare

solo guardarmi dentro

Dove sono stato, con chi ho camminato

lo ricorderò per sempre

tanto ho perdonato

non ho rinunciato mai

sai che ti ho pensato sempre

sai che ti ho pensato sempre

sai che ti ho pensato sempre

sai che ti ho pensato sempre

rimanendo in piedi sempre

rimanendo in piedi sempre

sai che ti ho pensato sempre.





Dove sono stato

con chi ho camminato

lo ricorderò per sempre.

Sai che ti ho pensato sempre

sai che ti ho pensato sempre

sai che ti ho pensato sempre

rimanendo in piedi sempre

rimanendo in piedi sempre

sai che ti ho pensato sempre.





