Renato Zero – Mai più da soli: video ufficiale e testo del nuovo significativo singolo contro la dipendenza dai social network

Renato Zero illustra la triste realtà che la società sta ormai vivendo nel nuovo singolo Mai più da soli, rilasciato dappertutto il 17 maggio 2019 via Tattica. Testo e audio dell’inedito.

Il brano anticipa il rilascio di Zero Il Folle, trentesimo album in studio di questo immenso artista capitolino, successore di “Zerovskij – Solo per amore” (maggio 2017)

Scritta e composta di suo pugno, nella nuova canzone Renato denuncia con una certa preoccupazione il fatto che siamo diventati troppo pigri e dipendenti dalla tecnologia, in particolar modo dai computer e dagli smartphone. Come afferma lo stesso Zero, “non ci riconosciamo più, non ci fidiamo più l’uno dell’altro” e al contatto umano preferiamo stare su internet, soprattutto sui social network, anziché socializzare, stare insieme ad altre persone in maniera reale e concreta, come si faceva un tempo, quanto tutta questa tecnologia non esisteva ancora; preferiamo insomma la realtà virtuale a quella reale, il che è decisamente allarmante.

Diretto dal veterano Gaetano Morbioli, il video ufficiale è stato girato a Londra nelle scorse settimane. Nel filmato che potete vedere direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, tutto è in bianco e nero, ad eccezione dell’abito rosso acceso che indossa il cantautore, che vaga per le strade della capitale inglese.

Mai più da soli Testo – Renato Zero

Download su: Amazon – iTunes

Avresti un po’ di tempo

solo un momento da concedermi

Non ho carezze e baci

non ho promesse anch’io da venderti.

Incomprensibili gli uomini

più pigri di così

soltanto codici e numeri

non è più vita qui.





Globalizzati infine

di questo appiattimento vittime

ottimi integratori

per apparire sempre atletici

quest’esistenza si complica

tra vuoti e nostalgie

che se si arrabbia anche l’anima

ha le ragioni sue.

Mai più da soli

soli, soli

Ancora voli

sorrisi per noi.

Il mondo si è fatto piccolo

troppa tecnologia

le solitudini uccidono

quanta violenza e follia.

Caduti nella rete

ci concediamo senza chiedere

Godiamo immaginando

che quel contatto possa rendere

dammi un profilo credibile

che dietro ci sia tu

e non un altro mitomane

un altro folle in più.

Mai più da soli

soli, soli

Mai più misteri

eccessi, fobie.





Un selfie per poi convincerti

che sei visibile

che puoi vantare i tuoi followers

che sei l’eternità.

Soli

Soli

Soli, no

Soli

Soli

Soli

Soli

Mai più da soli





Ascolta su: