​Billie Eilish – all the good girls go to hell: audio, testo e traduzione

E’ un brano in cui ​Billie Eilish distorce il simbolismo cristiano questo “all the good girls go to hell”, quinta traccia in scaletta nel disco d’esordio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” uscito il 29 marzo 2019.

Dopo aver parlato di “xanny” e “i love you“, due brani decisamente più tranquilli, qui si torna a trattare il tema religioso, il bene e il male, il Paradiso e l’inferno.

Come tutte le canzoni dell’album, anche questa è stata scritta dalla giovane cantante americana con la collaborazione del fratello Finneas, che l’ha anche prodotta.

​Billie Eilish – all the good girls go to hell Traduzione

Il mio Lucifero è solo

Lì in piedi, ammazzando il tempo

Non si puo’ commettere nient’altro che un crimine

Pietro1 è in vacanza, un invito aperto

Bestie, prove

I cancelli perlati sembrano più una staccionata

Una volta che ci entri

Hai amici ma non puoi invitarli

Le colline bruciano in California

E’ il mio turno di ignorarti

Non dirmi che non ti avevo avvertito

Tutte le brave ragazze vanno all’inferno

Perché anche Dio ha nemici

E quando l’acqua inizierà a salire2

E il Paradiso sarà lontano dagli occhi

Lei vorrà il diavolo nella sua squadra

Il mio Lucifero è solo

Guardati, hai bisogno di me

Sai che non sono tua amica senza un po’ di verde

Cammini con le catene ai piedi

Pietro dovrebbe saperlo bene

La tua copertura sta cedendo

L’uomo è così sciocco, perché lo stiamo salvando?

Fa uso di droghe e alcol

E implora il nostro aiuto, wow

Le colline bruciano in California

E’ il mio turno di ignorarti

Non dirmi che non ti avevo avvertito

Tutte le brave ragazze vanno all’inferno

Perché anche Dio ha nemici

E quando l’acqua inizierà a salire

E il Paradiso sarà lontano dagli occhi

Lei vorrà il diavolo nella sua squadra

Il mio Lucifero è solo

Non è c’è altro da salvare ora

Accidenti, è in debito con me

Non è rimasto nulla da salvare ora





Haha!

Non posso fare questo fiocco di neve

1 Billie si riferisce a San Pietro, che si dice custodisca l’ingresso al Paradiso. Quelli a cui è stato negato l’ingresso scendono all’inferno, ma se Pietro è in vacanza, nulla impedisce a nessuno di entrare in paradiso. Nella riga successiva, immagino intenda dire che questi cancelli siano facili da attraversare.

2 “L’acqua che sale” è anche un riferimento alla morte imminente e al castigo.

all the good girls go to hell Testo – Billie Eilish

My Lucifer is lonely

Standing there, killing time

Can’t commit to anything but a crime

Peter’s on vacation, an open invitation

Animals, evidence

Pearly Gates look more like a picket fence

Once you get inside ’em

Got friends but can’t invite them

Hills burn in California

My turn to ignore ya

Don’t say I didn’t warn ya

All the good girls go to Hell

‘Cause even God herself has enemies

And once the water starts to rise2

And Heaven’s out of sight

She’ll want the Devil on her team

My Lucifer is lonely





Look at you needing me

You know I’m not your friend without some greenery

Walk in wearin’ fetters

Peter should know better

Your cover up is caving in

Man is such a fool, why are we saving him?

Poisoning themselves now

Begging for our help, wow

Hills burn in California

My turn to ignore ya

Don’t say I didn’t warn ya

All the good girls go to Hell

‘Cause even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And Heaven’s out of sight

She’ll want the Devil on her team

My Lucifer is lonely

There’s nothing left to save now

My god is gonna owe me

There’s nothing left to save now

Haha!

I cannot do this snowflake





