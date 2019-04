Martin Garrix, Matisse & Sadko feat. Alex Aris – Mistaken: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciata il 2 aprile 2019, Mistaken è la nuova produzione dell’olandese Martin Garrix con la collaborazione dei dj e produttori russi Alexander Parkhomenko e Yury Parkhomenko, aka Matisse & Sadko.

E’ del cantautore svedese Alexander Ryberg, in arte Alex Aris, la bella voce di questo nuovo pezzo, decisamente interessante, disponibile anche nella versione Club Mix.

La canzone parla di una persona innamorata di un’altra persona, che tuttavia sostiene di non provare gli stessi sentimenti, ma l’innamorato è certo che qualcosa tra i due possa nascere.

Il video ufficiale è stato scritto e diretto da Damian Karsznia ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Mistaken – Martin Garrix, Matisse & Sadko – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Oh, siamo qui da così tanto tempo

E tu continui a dirmi che mi sbaglio

E i tuoi occhi vedono solo ciò che vogliono vedere

E ora sei accecata quando me ne vado

E tutto quello che dico è no

Non mi sbaglio

Questa volta sono sicuro

No, non mi sbaglio

Qualunque cosa sia, ne sono certo

Ne sono certo

Ne sono certo

Ne sono certo

Ne sono certo

Ne sono certo

Oh, stavo aspettando il giorno

In cui le cose non saranno mai più le stesse

Isolato, perché siamo già andati oltre

Mentono quando affermano che stiamo dormendo





E tutto quello che dico è no

Non mi sbaglio

Questa volta sono sicuro

No, non mi sbaglio

Qualunque cosa sia, ne sono certo

Ne sono certo

Ne sono certo

Sbagliato

Sbagliato

Ne sono certo

Sbagliato

Sbagliato

Ne sono certo

Mistaken Testo

Autori: Martin Garrix, Alex Aris & Tom Taped.

Oh, we’ve been at it for so, so long

And you keep telling me that I’m wrong

And your eyes only see what they want to see

And now you’re blinded when I leave

And all I say is no

I am not mistaken

This time I am sure

No, I am not mistaken

Whatever it is, I am sure

I am sure

I am sure

I am sure

I am sure

I am sure





Oh, I’ve been waiting for the day

When things will never ever be the same

Locked down, cuz we’re already in too deep

They lie when they claim we are asleep

And all I say is no

I am not mistaken

This time I am sure

No, I’m not mistaken

Whatever it is, I am sure

I am sure

I am sure

Mistaken

Mistaken

I am sure

Mistaken

Mistaken

I am sure





Ascolta su: